Hỗ trợ nước sinh hoạt cho người dân khó khăn ở Đắk Lắk

Sáng 14/10, tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk, 150 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được nhận bồn chứa nước dung tích 1.000 lít. Những chiếc bồn được trao trước mùa khô, giúp người dân có thêm điều kiện tích trữ nước khi có nguồn, chủ động hơn khi nguồn nước sinh hoạt suy giảm.

Chương trình nằm trong khuôn khổ hỗ trợ 450 bồn chứa nước cho 450 hộ dân tại các xã Ea Phê, Cư Pui và Krông Pắk do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Đắk Lắk và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam triển khai. Đây là hoạt động hỗ trợ cộng đồng ứng phó sớm với nguy cơ thiếu nước sinh hoạt do ảnh hưởng của El Nino.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và bà Silvia Danailov cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn trao tặng bồn chứa nước cho các hộ dân tại xã Ea Phê.

Bà H’rớ A Yun, một trong những hộ được nhận bồn chứa tại xã Ea Phê cho biết, gia đình còn khó khăn, nguồn nước sinh hoạt chưa ổn định. Được hỗ trợ bồn chứa giúp gia đình có thêm điều kiện dự trữ nước, giảm sự bị động khi nguồn nước suy giảm.

“Với người dân còn thiếu điều kiện sinh hoạt, giá trị của chiếc bồn không chỉ nằm ở dung tích chứa mà còn ở khả năng tích trữ nước khi có nguồn để sử dụng dần”, bà H’rớ A Yun nói.

Bà Lê Thị Kim Oanh, Chủ tịch UBND xã Ea Phê cho biết, thời gian qua, tình trạng thiếu nước sinh hoạt ở một số địa bàn đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Việc hỗ trợ bồn chứa giúp các hộ có thêm điều kiện dự trữ nước, nhất là trước nguy cơ hạn hán trong mùa khô 2026 - 2027.

“Địa phương sẽ bảo đảm việc phân bổ công khai, minh bạch, đúng đối tượng; đồng thời hướng dẫn người dân lắp đặt, sử dụng và vệ sinh bồn chứa đúng cách. Đây là những việc cần thiết để thiết bị phát huy hiệu quả, bảo đảm nguồn nước được lưu trữ an toàn và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các gia đình”, bà Oanh cho biết.

Người dân có hoàn cảnh khó khăn vui mừng khi được trao tặng bồn chứa nước.

Đại diện UNICEF tại Việt Nam, bà Silvia Danailov, nhấn mạnh, việc chuẩn bị sớm có ý nghĩa quan trọng trước nguy cơ El Nino. Khi hạn hán chưa trở nên nghiêm trọng, các địa phương và cộng đồng cần chủ động đa dạng hóa nguồn nước, chuẩn bị nguồn cung dự phòng và có phương tiện lưu trữ nước an toàn.

“Thiếu nước sạch không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt mà còn tác động đến sức khỏe, dinh dưỡng và việc học tập của trẻ em. Phụ nữ, trẻ em và các gia đình ở khu vực khó khăn, chưa được tiếp cận nguồn nước sạch ổn định, là những nhóm dễ chịu ảnh hưởng khi hạn hán kéo dài”, bà Silvia Danailov phân tích.

Theo bà Silvia Danailov, thông qua chương trình, UNICEF hỗ trợ các cộng đồng và nhóm dễ bị tổn thương, đặc biệt là những gia đình có phụ nữ, trẻ em chưa được tiếp cận đầy đủ với nước sạch và điều kiện lưu trữ nước. “Việc trao bồn chứa giúp các hộ có thêm phương tiện dự trữ nước, đồng thời nâng cao khả năng chuẩn bị trước các tác động của biến đổi khí hậu”, bà Silvia Danailov nói về ý nghĩa chương trình.

Việc hỗ trợ trao tặng bồn chứa nước giúp nhiều hộ dân khó khăn ứng phó với tình trạng hạn hán trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, hạn hán và thời tiết cực đoan là những nguy cơ địa phương thường xuyên phải đối mặt, nhất là tại các khu vực chưa được kết nối với hệ thống cấp nước tập trung. Vì vậy, tỉnh xác định bảo đảm nước sinh hoạt, đặc biệt cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người dân ở vùng có nguy cơ thiếu nước, là nhiệm vụ cần ưu tiên.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thiên Văn, sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương và tổ chức quốc tế góp phần bổ sung nguồn lực, hỗ trợ người dân ứng phó sớm với nguy cơ hạn hán.

“Cùng với các giải pháp của chính quyền, người dân cần sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ nguồn nước và chủ động tích trữ khi có điều kiện. Việc hỗ trợ 450 bồn chứa tại Ea Phê, Cư Pui và Krông Pắk giúp các hộ khó khăn có thêm phương tiện dự trữ nước sinh hoạt trước mùa khô, góp phần giảm nguy cơ bị động khi nguồn nước suy giảm”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.

Bà H’rớ A Yun, một gia đình khó khăn vui mừng khi được trao tặng bồn chứa nước.

Theo Thứ trưởng Bộ NN và MT Nguyễn Hoàng Hiệp, El Nino có thể tác động mạnh đến khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên từ cuối năm 2026 đến giữa năm 2027, với nguy cơ tương đương đợt hạn hán nghiêm trọng năm 2015 - 2016.

“Dự báo dòng chảy trên các sông, suối có thể giảm 36 - 40%, nhiều hồ chứa nhỏ có nguy cơ cạn nước, trong khi nguồn nước dưới đất cũng có thể suy giảm. Những diễn biến này làm tăng nguy cơ thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt tại các khu vực phụ thuộc vào nước mưa, giếng đào, giếng khoan, sông, suối và hồ chứa nhỏ”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đánh giá.

Theo số liệu Bộ NN và MT nêu tại chương trình, khoảng 129.737 hộ dân tại 99 trong tổng số 505 xã, phường thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có thể gặp khó khăn về nước sinh hoạt. Riêng tỉnh Đắk Lắk, có khoảng 42.275 hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Đại diện UNICEF tại Việt Nam, bà Silvia Danailov cùng Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trao bồn chứa nước cho các hộ dân khó khăn.

Trước tình hình này, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật phương án phòng, chống hạn hán và thiếu nước; rà soát nguồn nước hiện có, xác định khu vực và nhóm hộ có nguy cơ bị ảnh hưởng để chuẩn bị giải pháp từ sớm.

“Các địa phương cần chuẩn bị nguồn cấp nước dự phòng, bố trí điểm cấp nước, bồn chứa và phương tiện vận chuyển nước; ưu tiên các khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi dân cư phân tán. Việc trang bị bồn chứa cho hộ khó khăn là một giải pháp cụ thể, giúp người dân tích trữ nước khi có nguồn, giảm sự bị động khi hạn hán xảy ra”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, để giảm nguy cơ thiếu nước trong giai đoạn 2026-2027, giải pháp cần đi cùng là rà soát nguồn nước, chuẩn bị phương án cấp nước dự phòng và hướng dẫn người dân sử dụng, bảo quản nước an toàn.