Hỗ trợ nông dân hợp tác phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với chuyển đổi số

Ngày 21/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị đối thoại với hội viên, nông dân năm 2026 chủ đề "Hỗ trợ nông dân liên kết, hợp tác, phát triển nông nghiệp sinh thái, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển phát biểu. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển nhấn mạnh, nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Những năm qua, dù còn nhiều khó khăn, nông dân trong tỉnh đã phát huy tinh thần cần cù, sáng tạo, từng bước đổi mới phương thức sản xuất, hình thành nhiều mô hình sản xuất hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị. Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp có cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, cải thiện thu nhập cho người dân.

Ông Đỗ Tâm Hiển đề nghị, các đại biểu cần tập trung trao đổi những vấn đề tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống nông dân như đất đai, vốn, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tổ chức sản xuất, liên kết chuỗi giá trị, thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, phát triển hợp tác xã và cơ chế, chính sách hỗ trợ. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần trả lời trực tiếp, làm rõ vấn đề, trách nhiệm và hướng xử lý đối với từng kiến nghị thuộc thẩm quyền; theo dõi, đôn đốc thực hiện, bảo đảm các đề xuất của nông dân từng bước được giải quyết bằng những việc làm cụ thể.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đối thoại, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm mở rộng vùng nguyên liệu, tăng cường liên kết sản xuất và bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Trưởng ban Phát triển vùng trồng, Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Sao Mai, phát biểu. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN

Ông Vũ Mạnh Hùng, Trưởng ban Phát triển vùng trồng, Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Sao Mai cho hay, nhu cầu phát triển vùng nguyên liệu của doanh nghiệp rất lớn. Hiện, Công ty đã liên kết với 7 xã phía Đông tỉnh xuống giống khoảng 30 ha dứa. Thời gian tới, để bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ hoạt động của Nhà máy, đơn vị mong muốn tiếp tục ký kết hợp tác với Hội Nông dân tỉnh để mở rộng vùng trồng, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, bao tiêu đầu ra cho bà con nông dân, cam kết thu mua theo giá thị trường... Đây là hướng liên kết theo chuỗi giá trị, nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh, bền vững, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người nông dân.

Đại diện Hội Nông dân xã Ya Ly cho biết, các hộ nuôi cá Lăng đen trên địa bàn đang gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm khi cá đến kỳ thu hoạch nhưng "bí" đầu ra. Trước thực tế này, xã kiến nghị ngành chức năng đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối thị trường tiêu thụ; đồng thời hỗ trợ người nuôi tiếp cận quy trình, kỹ thuật nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng hữu cơ, bảo đảm an toàn sinh học và thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản theo quy định.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Lê Phước Ngọc - TTXVN

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp tỉnh, trong 9 tháng năm 2026, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân. Giá trị sản xuất toàn ngành đạt hơn 19.500 tỷ đồng, chiếm gần 16% cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Tính đến ngày 30/9/2026, toàn tỉnh có 742 hợp tác xã, trong đó 535 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Các cấp Hội Nông dân hỗ trợ thành lập mới 38 chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp với 601 hội viên tham gia, tạo hạt nhân phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới. Toàn tỉnh có 535 sản phẩm OCOP còn thời hạn (2 sản phẩm 5 sao, 51 sản phẩm 4 sao và 482 sản phẩm 3 sao) thuộc 280 chủ thể.

Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đã thẩm định, giải ngân hơn 22.400 triệu đồng cho 31 dự án, với 277 hộ vay vốn phát triển sản xuất...

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành nông nghiệp tỉnh vẫn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Việc nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế; khối lượng dữ liệu đất đai, mã vùng trồng cần rà soát, chuẩn hóa lớn; việc đối khớp, xác thực thông tin người sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn chậm. Đáng chú ý, liên kết "6 nhà" tại một số địa bàn còn mang tính hình thức, thiếu bền chặt và dễ bị phá vỡ khi thị trường biến động.