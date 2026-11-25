Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các sở, ngành trả lời kiến nghị của nông dân tại hội nghị. (Ảnh: THANH TÂM)

Tại hội nghị, nhiều nông dân, lãnh đạo tổ hợp tác, hợp tác xã đặt ra nhiều vấn đề về hỗ trợ nông dân sử dụng hiệu quả đất đai, nhất là sử dụng đa mục đích vừa sản xuất kết hợp với du lịch sinh thái theo đúng quy định của pháp luật; hỗ trợ miễn, giảm thuế, phí trong sử dụng đất nông nghiệp, đất chuyên dùng; kiến nghị hỗ trợ vay vốn ưu đãi lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số vào sản xuất…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh yêu cầu phải tạo ra sự chuyển biến thực chất ngay sau đối thoại, đo lường bằng sự hài lòng và hiệu quả kinh tế trên từng mảnh vườn, thửa ruộng của người dân.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn thực tiễn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân thành phố triển khai quyết liệt 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành”.

Nông dân Cần Thơ kiến nghị với lãnh đạo tại hội nghị. (Ảnh: THANH TÂM)

Cụ thể, thành phố sẽ khẩn trương hướng dẫn thủ tục sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích để phát triển du lịch sinh thái, đẩy mạnh Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tín chỉ carbon.

Về nguồn lực, Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 thành lập mới ít nhất 50 hợp tác xã, ưu tiên quỹ đất công, mở rộng tín dụng ưu đãi theo chuỗi liên kết và thu hút doanh nghiệp lớn làm đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Song song đó, thành phố tập trung thúc đẩy chuyển đổi số, đơn giản hóa nhật ký điện tử, hỗ trợ đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ chế biến sâu nhằm nâng hạng sản phẩm OCOP lên 5 sao. Công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ngăn chặn phân bón giả, kiểm soát dư lượng hóa chất tại vườn sẽ được siết chặt.

Đặc biệt, các cơ quan chức năng sẽ xây dựng hợp đồng liên kết chuẩn nhằm chấm dứt tình trạng “bẻ kèo”, đồng thời ưu tiên nâng cấp hạ tầng giao thông, kho lạnh và logistics để đưa Cần Thơ thành trung tâm xuất khẩu nông sản hàng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long.