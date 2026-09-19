Hỗ trợ nông dân chăn nuôi an toàn

Người dân xã Thăng Bình và Thăng Trường được tập huấn kỹ thuật nuôi gà ác, kỹ thuật làm đệm lót sinh học. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Chăn nuôi an toàn sinh học

Bắt đầu thả nuôi từ tháng 7/2026 đến nay, đàn gà ác của anh Phan Văn Phước (thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình) hiện phát triển nhanh, không dịch bệnh, chuồng nuôi cũng khô thoáng và giảm thiểu mùi hôi nhờ có đệm lót sinh học.

Anh Phước cho biết, gia đình được Trung tâm Khuyến nông thành phố hỗ trợ 50% chi phí mua 600 con giống gà ác, hỗ trợ 50% tổng chi phí vật tư và chế phẩm sinh học, đặc biệt được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và cách làm đệm lót sinh học.

Tại xã Thăng Trường, 4 hộ dân khác cũng nhận được sự hỗ trợ về 50% chi phí mua con giống và được tập huấn kỹ thuật từ Trung tâm Khuyến nông thành phố.

Các hộ đều được cấp 50% số tiền mua gà giống với quy mô chuồng trại của mỗi hộ từ 200-300 con gà ác. Từ tháng 7/2026 đến nay, cán bộ trung tâm thường xuyên tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, phòng bệnh cho gà.

Ông Phan Văn Vương, Giám đốc Hợp tác xã Nông sản Hòa Khương chia sẻ: “Nhờ cán bộ khuyến nông chuyển giao bộ thảo mộc cà gai leo, đinh lăng, tía tô, tỏi, nén kết hợp đệm lót, đàn gà khỏe khoắn, da săn chắc, thịt thơm nên đối tác tìm đến ký hợp đồng với hợp tác xã trong việc cung ứng sản phẩm sạch”.

Được biết, Hợp tác xã Nông sản Hòa Khương đầu tư trồng trọt, chăn nuôi an toàn gắn với chế biến sâu và có nhiều chuỗi sản phẩm an toàn từ trồng trọt, chăn nuôi đưa ra thị trường. Gà H’Mông là đối tượng vật nuôi mới của hợp tác xã, được nuôi lấy trứng theo hướng thảo mộc để cung ứng ra thị trường.

Bệ đỡ từ công tác khuyến nông

Nhờ áp dụng công nghệ đệm lót sinh học chuẩn hóa, các mô hình chăn nuôi đàn gà sinh trưởng và phát triển tốt.

Theo đó, nguyên liệu để làm đệm lót thường 100% trấu hoặc phối hợp trấu và mùn cưa trộn với men vi sinh chuyên dụng, nước sạch. Tùy theo kích thước chuồng nuôi, kỹ thuật phối trộn và tỷ lệ phối trộn giữa nguyên liệu với men vi sinh có sự khác nhau.

Qua thời gian nuôi, nguồn phân ủ hữu cơ vi sinh từ đệm lót sinh học có thể được dùng để ủ, bón cây trồng rất tốt, góp phần hiện thực hóa nông nghiệp tuần hoàn, biến phế phẩm chăn nuôi thành sản phẩm tốt cho đất.

Chia sẻ về các mô hình trên, bà Lê Kim Loan, cán bộ Trung tâm Khuyến nông thành phố nhìn nhận, đó là lời giải căn cơ cho các mô hình chăn nuôi truyền thống thiếu an toàn dịch bệnh và ô nhiễm môi trường lâu nay.

Mục tiêu của các mô hình không chỉ dừng lại ở việc cải thiện kinh tế hộ gia đình mà còn hướng tới góp phần thay đổi tư duy sản xuất sạch, khép kín, tuần hoàn trong nông dân. “Thời gian tới, cán bộ trung tâm sẽ tiếp tục bám cơ sở, nhân rộng gói hỗ trợ giống, kỹ thuật, ưu tiên hộ khó khăn”, bà Loan chia sẻ.

Đàn gà H'Mông của Hợp tác xã Nông sản Hòa Khương sau hơn 2,5 tháng thả nuôi sinh trưởng và phát triển tốt trên nền đệm lót sinh học. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Theo ông Nguyễn Đình Vương, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông thành phố, không dừng lại ở gia cầm, tư duy chăn nuôi tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao đang được trung tâm nhân rộng ra nhiều mô hình thủy sản và kinh tế miền núi, tạo ra những đòn bẩy sinh kế cho người dân địa phương.

Thời gian qua, nhiều mô hình được trung tâm triển khai đã mang lại kết quả khả quan, có thể kể đến mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 2 giai đoạn ứng dụng công nghệ cao tại xã Thăng Trường (với sự hỗ trợ của hệ thống cảm biến môi trường thông minh); mô hình nuôi ngan nội thương phẩm gắn với phát triển kinh tế vùng đồng bào tại hai xã miền núi Trà Liên và Trà Leng; hay các hộ dân tại xã Đại Lộc mạnh dạn cải tạo hệ thống bể nuôi cá chình tuần hoàn trong nhà...

Cũng theo ông Vương, sự đầu tư bài bản từ con giống, vật tư đến kỹ thuật khép kín không chỉ giúp người dân bớt nỗi lo dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, mà còn mở ra hướng đi dài hạn để nâng cao giá trị nông sản, biến những mô hình khuyến nông thành bệ đỡ để xây dựng nền nông nghiệp an toàn và bền vững...