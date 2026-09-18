Hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài tại thôn Ngọc Ba, xã Gia Tường

Hội Chữ thập đỏ tỉnh và đại diện các nhà tài trợ trao nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt trước mắt cho người dân thôn Ngọc Ba, xã Gia Tường.

Trước ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, xã Gia Tường là một trong những địa phương có nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề, với 1.245 hộ. Trong đó, thôn Ngọc Ba có 618/618 hộ bị ngập, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và nguồn nước sạch của người dân.

Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị ảnh hưởng, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Quang Hưng (xã Nho Quan) và các nhà tài trợ đến trao cứu trợ cho người dân thôn Ngọc Ba, xã Gia Tường.

Tại đây, Đoàn đã trao 200 thùng mì tôm và 1.000 chai nước lọc, góp phần đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân trong thời điểm mưa lũ.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt trước mắt cho người dân thôn Ngọc Ba, xã Gia Tường bị ảnh hưởng bởi mưa lớn kéo dài .

Những phần quà là sự sẻ chia kịp thời, thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, đồng thời góp phần động viên người dân vùng bị ảnh hưởng vững tâm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.