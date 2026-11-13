Hỗ trợ người nghiện cai ma túy thành công

Hiện nay, Cơ sở cấp phát thuốc Methadone Quan Triều đang quản lý trên 300 bệnh nhân.

Mỗi khi Cơ sở cấp phát Methadone Quan Triều mở cửa, người bệnh lại lần lượt đến uống thuốc theo lịch. Hiện, Cơ sở đang quản lý trên 300 người nghiện ma túy ở các xã, phường: Linh Sơn, Tích Lương, Quan Triều, Đại Phúc… Sau thời gian điều trị, nhiều người có chuyển biến tích cực về sức khỏe thể chất, tinh thần, từng bước ổn định cuộc sống.

Một bệnh nhân ở tổ 27, phường Quan Triều, đã điều trị bằng Methadone 10 năm, chia sẻ: Từ ngày sử dụng Methadone, tôi không còn cảm giác thèm các loại ma túy khác. Gia đình ai cũng vui mừng trước sự thay đổi này, nhất là khi sức khỏe tôi hồi phục tốt, có thể tích cực lao động, kiếm tiền chăm lo cho gia đình.

Methadone là thuốc được sử dụng trong điều trị thay thế cho người lệ thuộc các chất dạng thuốc phiện như heroin, morphin. Khi được sử dụng theo đúng chỉ định và phác đồ chuyên môn, thuốc giúp kiểm soát cơn thèm, hạn chế hội chứng cai, giảm nguy cơ tái sử dụng ma túy bất hợp pháp. Qua đó, người bệnh có điều kiện ổn định sức khỏe, duy trì sinh hoạt, lao động và từng bước hòa nhập cộng đồng.

Không chỉ mang lại lợi ích cho người điều trị, Methadone còn góp phần giảm nguy cơ lây nhiễm HIV, viêm gan B, C qua đường máu, hạn chế các trường hợp tử vong do sử dụng ma túy quá liều và giảm những hệ lụy đối với gia đình, xã hội.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Anh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Điều trị bằng Methadone giúp người bệnh giảm sự lệ thuộc vào ma túy bất hợp pháp, không còn phải chịu áp lực tìm kiếm tiền để mua ma túy hằng ngày. Bên cạnh hiệu quả về sức khỏe, chi phí duy trì điều trị Methadone thấp hơn nhiều so với những tổn thất do tội phạm, chi phí giam giữ hoặc cai nghiện tập trung. Quan trọng hơn, phương pháp này tạo điều kiện để người bệnh duy trì điều trị lâu dài, thay vì phải đối mặt với nguy cơ tái nghiện khi tự cai.

Nhận thức rõ hiệu quả của phương pháp điều trị này, ngành Y tế Thái Nguyên đã chú trọng duy trì hoạt động của mạng lưới cơ sở điều trị, cấp phát thuốc, đáp ứng nhu cầu của trên 2.700 người bệnh trong tỉnh. Công tác điều phối thuốc giữa các cơ sở được thực hiện ổn định; chưa ghi nhận tình trạng thuốc lãng phí, hết hạn hoặc thất thoát.

Cùng với bảo đảm nguồn thuốc, ngành Y tế tăng cường quản lý chuyên môn, cập nhật và triển khai các quy định mới về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo Nghị định số 141/2024/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 4066/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Công tác giám sát, hỗ trợ kỹ thuật tại các cơ sở điều trị cũng được duy trì, nhằm bảo đảm hoạt động chuyên môn và quản lý thuốc đúng quy định. Thời gian tới, ngành Y tế Thái Nguyên tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác phòng, chống ma túy.

Điều trị bằng Methadone là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì của người bệnh và sự đồng hành của gia đình, cộng đồng. Mỗi người duy trì điều trị, từng bước ổn định cuộc sống không chỉ mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho chính mình mà còn góp phần giảm tác hại của ma túy, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh.