Hỗ trợ người lao động xuất ngoại

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Phù Yên hướng dẫn thủ tục cho người lao động xã Mường Cơi vay vốn đi làm việc nước ngoài.

Xã Gia Phù hiện có 56 công dân đang làm việc ở nước ngoài, chủ yếu tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Lào. Cùng với cung cấp thông tin về thị trường lao động, điều kiện tuyển dụng và chính sách hỗ trợ, địa phương tạo điều kiện để người dân có nhu cầu tìm hiểu, lựa chọn công việc phù hợp.

Qua tìm hiểu thông tin về việc làm tại Đài Loan và các chính sách hỗ trợ, gia đình anh Hà Thái Bảo, ở bản Sập Xa, quyết định đăng ký đi làm việc ở nước ngoài. Để bổ sung phần kinh phí còn thiếu, gia đình anh vay 50 triệu đồng từ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phù Yên. Anh Bảo chia sẻ: Nguồn vốn ưu đãi giúp gia đình có thêm nguồn lực trang trải chi phí trước khi đi, đồng thời vẫn duy trì đất và vốn sản xuất ở quê nhà. Tôi cũng đã tính toán nguồn thu sau khi sang Đài Loan để chủ động thực hiện nghĩa vụ trả nợ đúng hạn.

Tại xã Mường Cơi, hiện có 44 công dân đang làm việc ở nước ngoài. Thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Jeollabuk, Jeollanam của Hàn Quốc, năm 2026, xã có 18 lao động đăng ký tham gia chương trình lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc. Từ chương trình này, địa phương chú trọng cung cấp thông tin về thị trường lao động, điều kiện tuyển dụng và các chính sách hỗ trợ, giúp người dân chủ động tìm hiểu, lựa chọn việc làm phù hợp.

Đoàn viên, thanh niên xã Tường Hạ tìm hiểu cơ hội việc làm tại nước ngoài.

Chị Nguyễn Thị Hậu, bản Tân Kiềng, xã Mường Cơi, đăng ký sang Hàn Quốc làm việc và được hỗ trợ chi phí học ngoại ngữ, hướng dẫn thủ tục vay vốn. Chị Hậu chia sẻ: Tổng chi phí để sang Hàn Quốc làm việc khoảng 115 triệu đồng; sau khi trừ các khoản hỗ trợ, gia đình cần chuẩn bị khoảng 90 triệu đồng. Do mới tích lũy được 50 triệu đồng nên gia đình đã vay thêm 45 triệu đồng từ ngân hàng, với lãi suất bằng lãi suất cho vay hộ nghèo, giúp gia đình chủ động tài chính; tôi đã có kế hoạch trả nợ từ thu nhập khi sang Hàn Quốc làm việc.

Để giảm chi phí trước xuất cảnh cho người lao động, các xã Gia Phù, Mường Cơi đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2026-2030. Theo đó, người đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, ngoại ngữ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa; sinh hoạt phí 50.000 đồng/người/ngày trong thời gian đào tạo; khám sức khỏe tối đa 750.000 đồng/người, góp phần giảm gánh nặng chi phí, giúp người lao động chuẩn bị tốt hơn trước khi xuất cảnh. Theo Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ, người lao động thuộc các nhóm đối tượng theo quy định được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; mức vay tối đa bằng 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, sau khi loại trừ các khoản đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Với lãi suất bằng lãi suất cho vay hộ nghèo, hiện là 6,6%/năm.

Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp cho người lao động xã Gia Phù.

Đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng có nhu cầu, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phù Yên phối hợp với chính quyền các xã rà soát nhu cầu ngay từ cơ sở, hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ và thẩm định theo quy định. Ông Cầm Văn Sơn, Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phù Yên, cho biết: Phòng giao dịch phối hợp với các địa phương hướng dẫn cụ thể về điều kiện, hồ sơ và phương án vay vốn. Với những trường hợp đủ điều kiện, ngân hàng chủ động thẩm định, giải ngân kịp thời. Cùng với đó, tư vấn phương án tài chính, sử dụng vốn và trả nợ, giúp người vay chủ động hơn trước khi quyết định đi làm việc ở nước ngoài.

Tuy nhiên, đến nay, dư nợ cho vay người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại khu vực Phù Yên mới đạt gần 500 triệu đồng, do một bộ phận người dân chưa nắm rõ chính sách, một số trường hợp chưa đủ điều kiện vay. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Phù Yên tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn về thị trường lao động, chính sách hỗ trợ và phương án tài chính, giúp người lao động lựa chọn chương trình phù hợp với điều kiện gia đình.

Từ hỗ trợ đào tạo, học ngoại ngữ đến nguồn vốn tín dụng ưu đãi, các chính sách đang từng bước tạo thêm điều kiện để người lao động khu vực Phù Yên chuẩn bị tốt hơn cho hành trình làm việc ở nước ngoài và có thêm điểm tựa để chủ động lựa chọn việc làm, nâng cao thu nhập.