Hỗ trợ người lầm lỗi bắt đầu cuộc sống mới

Tháng 9/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền địa phương ra mắt mô hình “Phường Bắc Hồng Lĩnh kiểu mẫu về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng”. Đây là mô hình đầu tiên triển khai trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện để họ ổn định cuộc sống, hoà nhập xã hội, góp phần giảm tỷ lệ tái phạm tội, giữ vững ANTT và xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Đại tá Nguyễn Phi Hải, Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh thăm, động viên người lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng.

Sau một năm triển khai hoạt động, mô hình đã phát huy hiệu quả, đạt kết quả tích cực trong thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Số liệu cho thấy, đến nay phường Bắc Hồng Lĩnh đang quản lý, giám sát 16 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng, qua theo dõi, tất cả đều chấp hành nghiêm các quy định, không vi phạm nghĩa vụ thi hành án. Đối với 14 người tái hòa nhập cộng đồng có việc làm, thu nhập ổn định, không ghi nhận trường hợp tái phạm.

Thượng tá Đặng Văn Hướng, Trưởng Công an phường Bắc Hồng Lĩnh cho biết, thông qua mô hình này, công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ được triển khai thông qua sự phối hợp giữa lực lượng Công an, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố, gia đình và cộng đồng. Các tổ quản lý, giáo dục, giúp đỡ đã tổ chức hơn 423 lượt thăm hỏi, động viên, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hỗ trợ 15 trường hợp giải quyết thủ tục hành chính và 2 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, phường phối hợp hướng dẫn 10 trường hợp hoàn thiện hồ sơ vay vốn chính sách, tạo điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Việc gắn quản lý, giáo dục với hỗ trợ việc làm, sinh kế góp phần giúp người chấp hành án xóa bỏ mặc cảm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và từng bước hòa nhập cộng đồng. Mô hình “Phường Bắc Hồng Lĩnh kiểu mẫu về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng” hiện duy trì 10 tổ quản lý, giáo dục, giúp đỡ tại các tổ dân phố.

Sau 1 năm hoạt động, mô hình “Phường Bắc Hồng Lĩnh kiểu mẫu về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng” đã hỗ trợ nhiều người lầm lỡ có cuộc sống mới ổn định.

Lực lượng Công an phường giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan để nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ, phòng ngừa nguy cơ vi phạm pháp luật; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội để tư vấn việc làm, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn; tăng cường kết nối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho người hoàn lương ổn định sinh kế. Qua đó, góp phần phòng ngừa tái phạm, bảo đảm an ninh trật tự và nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn.

Tháng 9/2026, tại xã Hương Sơn, Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ra mắt mô hình “5 đồng hành cùng người tái hòa nhập cộng đồng”, nhằm huy động sự chung tay của các cấp, ngành và toàn xã hội hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm, bảo đảm ANTT.

Trên địa bàn xã Hương Sơn hiện có 51 người tái hòa nhập cộng đồng. Mô hình “5 đồng hành cùng người tái hòa nhập cộng đồng” được xây dựng với sự tham gia, phối hợp của chính quyền địa phương, Công an xã, gia đình, các ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là mô hình nhằm huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù có cơ hội ổn định cuộc sống, tìm kiếm việc làm, tiếp cận nguồn vốn, nâng cao thu nhập, từng bước hòa nhập cộng đồng và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Ngày càng nhiều mô hình giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng tại Hà Tĩnh ra đời, giúp người lầm lỡ đoạn tuyệt với quá khứ.

Đến nay, toàn tỉnh có 12 mô hình giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Các mô hình đã thu hút nhiều tập thể, cá nhân tham gia vào công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ, động viên, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh cho những người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Nhờ đó, đã có nhiều người tiến bộ tiêu biểu, không những phát triển kinh tế bản thân mà còn tạo thêm công ăn việc làm cho những trường hợp khác có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại Hà Tĩnh, công tác giúp đỡ người lầm lỡ tái hoà nhập cộng đồng được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội chung tay thực hiện. Trong 5 năm gần đây, toàn tỉnh có 3.147 người chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Tất cả những người này, ngay sau khi chấp hành xong bản án, trở về địa phương được chính quyền địa phương phân công các tổ chức, cá nhân trực tiếp giáo dục, giúp đỡ và được hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục pháp lý cần thiết, tìm việc làm.

Từ năm 2020 đến nay, các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp đã giới thiệu, tiếp nhận 1.526 người chấp hành xong án phạt tù vào làm việc. Thực hiện Quyết định số 22, lực lượng Công an, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội đã phối hợp rà soát, xác minh, hoàn thiện hồ sơ, giải ngân cho 280 người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn với số tiền hơn 24 tỷ đồng. Từ nguồn lực này, nhiều cá nhân đã xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, không chỉ ổn định đời sống mà còn tạo việc làm cho các lao động tại địa phương.

Nhờ sự quan tâm và vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người lầm lỗi sau khi chấp hành xong bản án phạt tù, trở về địa phương tại Hà Tĩnh đã nhanh chóng có công ăn việc làm ổn định, tiếp cận và sử dụng vốn vay hiệu quả, qua đó giảm tỉ lệ tái nghèo và tái phạm tội. Cùng với đó, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu, những tấm gương hoàn lương phát triển kinh tế giỏi cũng đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, trở thành niềm tin, động lực để người có quá khứ lầm lỗi vươn lên, xây dựng cuộc sống có ích cho gia đình và xã hội.