Hỗ trợ người dân Xã Nguyễn Phích khắc phục hậu quả lốc xoáy

Cùng đi với đoàn có Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Cà Mau Nguyễn Duy Thanh; đồng chí Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry cùng đoàn công tác và lãnh đạo địa phương tham dự buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do thiên tai.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry đã trao hỗ trợ kinh phí xây dựng lại 6 căn nhà cho các hộ gia đình bị sập hoàn toàn do thiên tai, với mức hỗ trợ mỗi căn 80 triệu đồng, từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Dịp này, Uỷ viên Uỷ ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Nguyễn Duy Thanh đã hỗ trợ mỗi hộ có nhà bị sập hoàn toàn 1 triệu đồng; UBND Xã Nguyễn Phích cũng trao hỗ trợ 3 hộ có nhà bị tốc mái sửa chữa lại nhà, với tổng kinh phí 80 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho các hộ dân bị sập nhà hoàn toàn do lốc xoáy tại Xã Nguyễn Phích.

Phát biểu tại buổi trao hỗ trợ, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry khẳng định, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo đời sống nhân dân không chỉ là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, mà còn là trách nhiệm chính trị, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của cả hệ thống chính trị. Những phần kinh phí hỗ trợ thể hiện tình cảm, sự chung tay kịp thời của Quốc hội và các đơn vị tài trợ nhằm chia sẻ bớt phần nào khó khăn, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry chia sẻ, động viên các gia đình có bị sập nhà hoàn toàn do lốc xoáy tại Xã Nguyễn Phích sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Để nhanh chóng khắc phục triệt để hậu quả, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội yêu cầu cấp uỷ, chính quyền địa phương phải phát huy tối đa vai trò lãnh đạo, chủ động thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ”; tích cực huy động toàn diện các lực lượng vũ trang, đoàn thể và thanh niên tình nguyện tập trung hỗ trợ người dân đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, xây dựng lại nhà ở.

Nhà ở của người dân Xã Nguyễn Phích bị hư hỏng, để lại đống đổ nát sau trận lốc xoáy.

Trước đó, trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy vào ngày 28/9 đã làm sập hoàn toàn 6 căn nhà và tốc mái 6 căn nhà khác trên địa bàn Xã Nguyễn Phích, ước tính tổng thiệt hại về tài sản hơn 1 tỷ đồng./.