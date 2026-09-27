Hỗ trợ người dân vùng ngập lụt tại phường La Gi

Vận chuyển từng bao gạo đến các gia đình trong vùng ngập

Ngày 27/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường La Gi phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức trao tặng 300 kg gạo cho 30 hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt trên địa bàn.

Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái”, góp phần động viên, chia sẻ khó khăn với người dân trong lúc bị ảnh hưởng bởi thiên tai; đồng thời hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Tặng quà cho các gia đình bị ngập

Trước đó, do mưa lớn kéo dài, khu vực này bị ngập làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Để hỗ trợ người dân, từ ngày 23/9 đến nay, lực lượng chức năng phường La Gi đã tổ chức hỗ trợ người dân, học sinh di chuyển qua các khu vực bị ngập, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn trong quá trình lưu thông. Lực lượng chức năng cũng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn, hạn chế thiệt hại do ngập lụt gây ra.

Lực lượng chức năng phường La Gi hỗ trợ học sinh đi qua vùng bị nước ngập

Việc kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm và đồng hành cùng người dân trong thời điểm khó khăn tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự sẻ chia trong cộng đồng, góp phần giúp các hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt từng bước ổn định cuộc sống.