Trước tình hình mưa lớn kéo dài, nước dâng gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, lực lượng quân sự phường Tam Kỳ (TP. Đà Nẵng) đã khẩn trương triển khai lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp bảo đảm các hoạt động thiết yếu trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ tích cực hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn, giúp đỡ các hộ gia đình bị ảnh hưởng

Từ chiều 28.11 đến sáng 29.11, Ban CHQS phường Tam Kỳ đã triển khai cán bộ, chiến sĩ đến các Tổ dân phố Tứ Bàn và Phước Hòa, phối hợp với địa phương hỗ trợ người dân ứng phó tình hình mưa ngập nước.

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ tích cực giúp các hộ dân bị ảnh hưởng di chuyển người, tài sản đến nơi an toàn, góp phần hạn chế thiệt hại và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân.

Bên cạnh nhiệm vụ hỗ trợ ứng phó mưa ngập, Ban CHQS phường còn phối hợp với các Tổ dân phố triển khai công tác bầu cử Trưởng khối phố, vận chuyển thùng phiếu phụ đến tận nhà những cử tri không có điều kiện trực tiếp đến điểm bỏ phiếu.

Với tinh thần trách nhiệm, chủ động và không quản ngại khó khăn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự phường tiếp tục sát cánh cùng người dân, góp phần duy trì các hoạt động thiết yếu trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Ban CHQS phường Tam Kỳ phối hợp với các Tổ dân phố thực hiện công tác bầu cử Trưởng khối phố, vận chuyển thùng phiếu phụ đến tận nhà những cử tri không có điều kiện trực tiếp đến điểm bỏ phiếu

Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 24 giờ qua, TP. Đà Nẵng có mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to; riêng khu vực phía nam thành phố có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa từ 8 giờ ngày 28.11 đến 8 giờ ngày 29.11 ở khu vực phía bắc phổ biến 10-60mm, riêng Bà Nà ghi nhận 122,6mm, Hội An 115,4mm. Khu vực phía nam phổ biến 80-180mm, một số nơi có lượng mưa cao như Tam Trà 413mm, Xuân Bình 395,4mm, Trà Cót 364,6mm.

Dự báo từ sáng 29.11 đến sáng 30.11, các xã, phường phía bắc thành phố có mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to và dông, tổng lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm. Các xã, phường phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 180mm. Địa phương cần đề phòng mưa lớn với cường suất trên 100mm trong 3 giờ.

Từ chiều 30.11, mưa lớn trên địa bàn thành phố dự báo giảm, chỉ còn mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng ở vùng trũng thấp và các khu đô thị. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.