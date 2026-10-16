Hỗ trợ người dân tìm tài sản thất lạc

Công an phường Thanh Khê trao trả tài sản cho chị Quế và anh Phú.

Trước đó, chị Hồ Thị Lệ Quế đến mua sắm tại Trung tâm thương mại (TTTM) AEON Mall Đà Nẵng đã sơ ý để quên ĐTDĐ iPhone 14 Pro Max; tương tự, anh Đặng Văn Phú đến xem phim tại TTTM cũng sơ ý để quên điện thoại tại ghế ngồi. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Thanh Khê đã xác minh, hỗ trợ người dân truy tìm và trao trả lại tài sản cho chị Quế và anh Phú.