Hỗ trợ người dân tiếp cận kỹ năng số

Lực lượng này được bố trí tại các xã, phường, hoạt động theo hướng linh hoạt, bám sát địa bàn dân cư, trực tiếp hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và các tiện ích số.

Cán bộ, công chức Gia Lai hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Ảnh: Quang Thái - TTXVN

Tính đến hết tháng 9/2026, các tổ đã thực hiện 265 buổi tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp, với hơn 555.000 lượt người được tiếp cận. Nội dung tập trung vào sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, kỹ năng số, bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ 297.931 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Các thành viên còn phối hợp hướng dẫn cài đặt, kích hoạt và sử dụng VNeID; hỗ trợ người cao tuổi, người neo đơn, người khuyết tật và người bệnh có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính tại nhà.

Hoạt động làm sạch, bổ sung và cập nhật dữ liệu phục vụ Đề án 06 cũng được đẩy mạnh. Qua rà soát, các lực lượng phát hiện 49.522 trường hợp dữ liệu dân cư thiếu chính xác, đã phối hợp xử lý, cập nhật 49.279 trường hợp. Riêng dữ liệu đất đai, lực lượng tại cơ sở đã hỗ trợ thu thập 339.160 trường hợp; đồng thời tham gia rà soát dữ liệu hôn nhân, phương tiện, bảo hiểm xã hội và nhiều nhóm dữ liệu chuyên ngành khác.

Cùng với hỗ trợ thủ tục hành chính, các Tổ Công nghệ số cộng đồng từng bước tham gia thúc đẩy kinh tế số, xã hội số tại cơ sở. Một số địa phương triển khai các mô hình như, “Chợ số Đak Pơ”, “Ngày thanh niên hỗ trợ hồ sơ số”, “Thư viện số”, “Không gian Livestream số cộng đồng”, qua đó, hỗ trợ quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản địa phương, hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt và đưa kỹ năng số đến gần hơn với người dân.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Gia Lai đánh giá, hoạt động của các tổ vẫn còn một số hạn chế. Phạm vi nhiệm vụ rộng, lực lượng chủ yếu kiêm nhiệm, trong khi năng lực số giữa các thành viên chưa đồng đều. Một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, người yếu thế và người dân vùng sâu, vùng xa còn hạn chế về kỹ năng và khả năng tiếp cận công nghệ. Việc thống kê, theo dõi kết quả tại cơ sở cũng chưa thật sự đồng bộ.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục duy trì, kiện toàn 135 Tổ Công nghệ số cộng đồng cấp xã; giao chính quyền địa phương rà soát, chuẩn bị phương án phân công, phối hợp lực lượng tại cơ sở. Tỉnh cũng đề nghị chuẩn hóa bộ chỉ tiêu, phương pháp thống kê, tiếp tục hoàn thiện tài liệu tập huấn và nền tảng dùng chung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đưa chuyển đổi số đi sâu hơn vào đời sống người dân.