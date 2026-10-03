Hỗ trợ người dân Tà Lang - Giàn Bí thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hải Vân Hoàng Thanh Hòa cho biết, việc được ghi nhận quyền sử dụng đất bằng giấy chứng nhận là mong muốn chính đáng từ lâu của người dân. Đồng thời nhấn mạnh, bằng tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, phối hợp của các đơn vị liên quan, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực Tà Lang – Giàn Bí đang được quan tâm, thời gian tới sẽ từng bước tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh việc cấp sổ đỏ nhằm góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân, để bà con yên tâm, ổn định cuộc sống.

Đông đảo người dân Tà Lang-Giàn Bí có mặt tại Nhà Gươl Tà Lang để được tư vấn.

Việc tổ chức hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại khu vực Tà Lang - Giàn Bí là một trong những giải pháp nhằm đưa công tác giải quyết thủ tục hành chính đến gần hơn với người dân, tạo điều kiện để các bà con hạn chế việc phải đi lại nhiều lần, đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận lần đầu; đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hải Vân Hoàng Thanh Hòa phát biểu tại chương trình.

Qua rà soát, có tổng cộng 72 trường hợp hộ dân có nhu cầu thực hiện thủ tục. Trước đó, các hộ được thông báo chuẩn bị các giấy tờ cần thiết liên quan đến nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất như giấy tờ nộp thuế, mua bán, chuyển nhượng, giao đất, giấy tờ về nhà ở, công trình xây dựng; bản đồ, tài liệu đo đạc, sổ mục kê, các giấy tờ kê khai, đăng ký nhà đất hoặc tài liệu khác có liên quan. Đây là cơ sở để cơ quan chuyên môn kiểm tra, xem xét và thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Cán bộ hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Tại chương trình, cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ theo mẫu, giải đáp khó khăn, vướng mắc phát sinh; rà soát, hướng dẫn bổ sung các giấy tờ còn thiếu hoặc chưa thống nhất và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận lần đầu.

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