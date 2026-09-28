Hỗ trợ người dân sử dụng thành thạo các tiện ích số

Cán bộ, đoàn viên thanh niên xã Thọ Xuân hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng và tiện ích số.

Tại điểm ra quân thôn Lễ Nghĩa, hơn 6h sáng, đông đảo người dân trong đó có cả các cụ già, người khuyết tật đều đã có mặt. Tại đây, dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn tận tình, chu đáo của các đoàn viên thanh niên, đông đảo người dân đã thực hiện các thao tác đăng ký, sử dụng tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và tài khoản định danh điện tử VNeID; tiếp cận, sử dụng các ứng dụng số thiết yếu. Một số người khác được hỗ trợ hướng dẫn tạo lập, sử dụng Sổ sức khỏe điện tử; hướng dẫn sử dụng các tiện ích số, thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp cận các nền tảng số phục vụ đời sống. Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, hướng dẫn, lực lượng đoàn viên thanh niên còn phát huy vai trò “cầm tay chỉ việc”, trực tiếp thao tác cùng người dân trên điện thoại, giải đáp những khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ hoàn thành từng nội dung cụ thể.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, Bí thư Đoàn xã Hoàng Thị Phượng, cho biết: “Chỉ trong ngày đầu ra quân, hơn 1.000 người dân đã được tuyên truyền, hỗ trợ thực hiện các hướng dẫn sử dụng các nền tảng số, dịch vụ số và các tiện ích phục vụ đời sống. Thông qua hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho Nhân dân; đồng thời từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang ảnh hưởng đến quá trình CĐS tại cơ sở”.

Đợt ra quân “100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS” là hoạt động do Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai đồng loạt tại 16 thôn trên địa bàn xã từ ngày 6/9 đến 24/9/2026. Mục tiêu là tạo chuyển biến về nhận thức và kỹ năng số của người dân; nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số và góp phần hoàn thành các tiêu chí CĐS, XDNTM. Kết quả, đến ngày 24/9 đã hỗ trợ cài đặt các ứng dụng cho 10.245 người. Cùng với đó, qua quá trình thực hiện đã kịp thời nắm bắt, rà soát và báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xã những “điểm nghẽn” vẫn còn tồn tại ở cơ sở như: một số khu dân cư vẫn gặp khó khăn về hạ tầng mạng; một bộ phận người dân chưa có điện thoại thông minh gây khó khăn trong việc cập nhập, cài đặt, sử dụng các ứng dụng; trình độ tiếp cận dịch vụ số và nền tảng số của một bộ phận người dân không đồng đều, đòi hỏi các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục vào cuộc, kiên trì hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Kế hoạch hành động “100 ngày xử lý các điểm nghẽn về CĐS” của xã đặt ra yêu cầu rõ ràng: Không để những khó khăn kéo dài trở thành lực cản đối với quá trình đổi mới phương thức quản trị và phục vụ Nhân dân. Với tinh thần quyết tâm - đồng bộ - thiết thực - hiệu quả, thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã Thọ Xuân tiếp tục rà soát các trường hợp chưa hoàn thành và lập danh sách ra quân hỗ trợ đợt 2 với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, “cầm tay chỉ việc” để người dân thành thạo hơn trong sử dụng các tiện ích số. Qua đó tạo sự thuận tiện trong giải quyết công việc của người dân, nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.