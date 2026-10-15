Hỗ trợ người dân nhận lại gần 1,4 tỷ đồng chuyển khoản nhầm

Theo thông tin được chia sẻ, anh Nguyễn Đình H. đã vô tình chuyển nhầm số tiền hơn 1,37 tỷ đồng từ tài khoản mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) sang tài khoản mang tên Lê Thị L. (Thanh Hóa), mở tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Người phụ nữ chuyển trả số tiền anh H. chuyển nhầm dưới sự chứng kiến của Công an Ngọc Sơn

Sự cố xảy ra ngoài giờ hành chính, vào đêm muộn, khiến anh H. vô cùng hoang mang, lo lắng vì số tiền chuyển nhầm có giá trị lớn. Trong lúc chưa biết phải xử lý như thế nào, anh đã liên hệ Công an phường Ngọc Sơn để nhờ hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Ngọc Sơn đã nhiệt tình hướng dẫn anh H. thực hiện các bước cần thiết, đồng thời tích cực hỗ trợ liên hệ, xác minh thông tin nhằm tìm hướng giải quyết vụ việc.

Dù anh H. ở xa địa bàn, sự việc lại xảy ra vào thời điểm đêm muộn, cán bộ, chiến sĩ vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong quá trình hỗ trợ người dân. Nhờ sự phối hợp và hướng dẫn kịp thời, anh H. đã nhận lại toàn bộ số tiền chuyển nhầm, với tổng giá trị 1,371 tỷ đồng.

Việc hỗ trợ người dân nhận lại số tiền lớn không chỉ giúp anh H. giải tỏa nỗi lo lắng mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tâm của lực lượng công an cơ sở trong công tác tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết những vấn đề phát sinh trong đời sống nhân dân.

Qua sự việc, người dân cũng được khuyến cáo cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi thực hiện giao dịch chuyển khoản. Khi phát hiện chuyển nhầm tiền, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị hỗ trợ, đồng thời thông báo cho cơ quan công an khi cần thiết; không tự ý sử dụng hoặc chuyển tiếp số tiền nhận được do người khác chuyển nhầm.