Hỗ trợ người dân nhận lại 300 triệu đồng chuyển khoản nhầm

Ngày 13/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an xã Yên Thọ vừa phối hợp với ngân hàng và các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục bàn giao số tiền 300 triệu đồng cho một công dân do giao dịch chuyển khoản nhầm.

Công an xã Yên Thọ hỗ trợ người dân nhận lại số tiền số tiền 300 triệu đồng chuyển nhầm.

Theo thông tin trước đó, ngày 5/11, anh Nguyễn Hữu Nguyện (SN 1967, trú tại xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa) phát hiện tài khoản ngân hàng cá nhân bất ngờ nhận được số tiền 300 triệu đồng từ một người lạ. Nhận định đây là giao dịch chuyển nhầm, anh Nguyện đã lập tức đến trụ sở Công an xã Yên Thọ trình báo để nhờ xác minh, tìm lại chủ sở hữu để trả lại số tiền trên.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Yên Thọ đã khẩn trương rà soát, xác định người chuyển nhầm số tiền lớn trên là anh Lê Trung Kiên (SN 2002, hiện đang làm việc tại một doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Tượng Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa).

Lực lượng công an xã Yên Thọ đã mời anh Nguyện và anh Kiên đến trụ sở làm việc, đối chiếu thông tin, đồng thời phối hợp cùng phía ngân hàng thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để trao trả toàn bộ 300 triệu đồng cho anh Kiên.

Hành động trung thực, nghĩa tình của anh Nguyễn Hữu Nguyện cùng sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của Công an xã Yên Thọ đã giúp người đánh rơi tài sản sớm nhận lại số tiền lớn, tránh phát sinh tranh chấp và góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng.