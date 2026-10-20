Hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực sạt lở
Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) cho biết: Tối 19-10, khu vực bờ sông Tiền tại ấp Tân Quới (xã Tân Long) bị sạt lở đoạn dài khoảng 20m, ăn sâu vào đất liền 10m, khiến 2 căn nhà sập hoàn toàn, làm 4 căn nhà khác bị ảnh hưởng.
Sau khi nắm được thông tin, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Long huy động lực lượng quân sự, công an hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật dụng; đồng thời vận động các hộ dân bị ảnh hưởng di dời đến nơi an toàn. Các lực lượng đã cắm biển, chăng dây cảnh báo người dân không đến gần khu vực nguy hiểm, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến sạt lở để kịp thời xử lý khi có tình huống.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ho-tro-nguoi-dan-di-doi-khoi-khu-vuc-sat-lo-1061365