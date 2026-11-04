Hỗ trợ người dân đến nơi tạm cư

Tại phường Đông Hà, công tác GPMB và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu-giai đoạn 1 đang được địa phương tập trung thực hiện. Song song với việc hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ cho một số trường hợp còn lại, hiện công tác thi công đang được tiến hành khẩn trương.

Lực lượng vũ trang phường Đông Hà giúp các hộ dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi tạm cư - Ảnh: Đ.V

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, từ đầu tháng 10/2026 đến nay, lực lượng vũ trang (LLVT) phường đã phối hợp với các tổ dân phố (TDP) tích cực huy động lực lượng và phương tiện giúp các hộ dân đã và đang bàn giao mặt bằng vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi tạm cư.

Theo đó, các lực lượng đã tiến hành dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ các khu vực bố trí tạm cư để tạo điều kiện cho các hộ dân thuộc các TDP Đông Hà và Tây Trì (có diện tích đất nằm trong phạm vi thực hiện dự án đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu-giai đoạn 1) đến sinh sống thuận lợi.

Đồng thời, các lực lượng nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ người dân tháo dỡ, vận chuyển đồ dùng sinh hoạt, sắp xếp tài sản đến nơi ở tạm, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống trong quá trình bàn giao mặt bằng cho dự án. Quá trình di chuyển đồ đạc, tài sản của các gia đình diễn ra thuận lợi, an toàn.

Lực lượng vũ trang xã Cửa Tùng giúp các hộ dân tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án - Ảnh: DVTHCT

Bà Ngô Thị Hoa, hộ dân ở TDP Đông Hà, thuộc phạm vi GPMB phục vụ dự án cho biết: “Tôi năm nay 80 tuổi, sức khỏe yếu, nhà lại ít người. Vì vậy, khi được các lực lượng hỗ trợ vận chuyển đồ đạc đến nơi tạm cư tôi rất phấn khởi. Gia đình rất cảm ơn chính quyền, các lực lượng đã quan tâm, nhiệt tình giúp đỡ”.

Anh Nguyễn Đức Hòa, một hộ dân khác ở TDP Đông Hà cũng rất cảm kích khi nhận được sự giúp đỡ tận tình của lực lượng vũ trang, hội viên các tổ chức đoàn thể đại phương khi chuyển đồ đạc đến nơi ở tạm. Anh Hòa vui vẻ cho hay: “Gia đình tôi nằm trong diện GPMB của công trình cầu dây văng sông Hiếu. Đồ đạc, tài sản phải di chuyển đến nơi ở tạm khá nhiều, nặng nhọc và cồng kềnh. Dù vậy, được sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương, LLVT và mọi người trong TDP, việc vận chuyển đồ đạc, tài sản đã hoàn thành an toàn, thuận lợi. Đây là sự hỗ trợ rất thiết thực và ý nghĩa đối với bà con”.

Với tinh thần trách nhiệm, các lực lượng đã cùng các hộ dân sắp xếp, vận chuyển tài sản, tạo điều kiện để bàn giao mặt bằng theo tiến độ. Trung tá Nguyễn Ngọc Hà, Phó trưởng Công an phường Đông Hà cho biết, trên cơ sở chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, Công an phường đã huy động Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông, toàn bộ lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở cùng với các xe chuyên chở hỗ trợ di dời đồ đạc cho các hộ dân, để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo tiến độ đã cam kết.

Nhiệm vụ đã được các lực lượng tập trung với tinh thần trách nhiệm cao, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận, đẩy nhanh công tác GPMB, bảo đảm tiến độ triển khai dự án; đồng thời phát huy vai trò của LLVT địa phương và các TDP trong công tác dân vận, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn phường.

Tại xã Gio Linh, những ngày cuối tháng 10/2026, đại diện lãnh đạo xã đã trực tiếp chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tháo dỡ nhà ở, công trình và di chuyển tài sản của 2 hộ gia đình tại thôn Gio Quang đến nơi tạm cư; nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB phục vụ thi công dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1.

Lực lượng vũ trang xã Cửa Tùng giúp các hộ dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi tạm cư - Ảnh: DVTHCT

Tại hiện trường, lãnh đạo xã đã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ các gia đình tháo dỡ, vận chuyển đồ đạc, tài sản và xử lý các công việc phát sinh, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân. Các hộ gia đình đã thể hiện tinh thần đồng thuận, hưởng ứng tích cực sự chỉ đạo của chính quyền địa phương; chủ động phối hợp thực hiện việc tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Bí thư Đảng ủy xã Gio Linh Lê Tiến Dũng đánh giá, sự đồng thuận và chủ động phối hợp tháo dỡ nhà cửa, di dời công trình, tài sản của các hộ dân góp phần tạo thuận lợi trong quá trình GPMB, thể hiện tinh thần, trách nhiệm, sự sẻ chia, đồng hành của người dân cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các công trình phát triển hạ tầng trên địa bàn.

Không riêng tại phường Đông Hà, xã Gio Linh, thời gian qua, nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng đã tích cực hỗ trợ các hộ dân tháo dỡ, di dời nhà cửa, tài sản đến nơi ở tạm nhằm bàn giao mặt bằng phục vụ các công trình, dự án. Như tại xã Cửa Tùng, mới đây, Ban Chỉ huy quân sự xã đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Tùng hỗ trợ 14 hộ gia đình tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc, di chuyển tài sản và cây trồng trên đất để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Tùng-Cửa Việt.

Hay khi các hộ dân xã Cửa Việt bắt đầu tháo dỡ, di dời nhà cửa và tài sản để bàn giao mặt bằng triển khai dự án xây dựng cầu Cửa Việt, chính quyền địa phương cùng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã trực tiếp hỗ trợ người dân vận chuyển, sắp xếp đồ đạc, tháo dỡ những vật dụng cần di chuyển. Sự có mặt và chung tay của các lực lượng giúp bà con giảm bớt vất vả, có thêm nhân lực để thu dọn nhà cửa, bảo quản tài sản và ổn định nơi ở mới; đồng thời giúp quá trình bàn giao mặt bằng diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng tiến độ.

Công tác dân vận trong GPMB không chỉ là tuyên truyền, vận động người dân hiểu và đồng thuận với chủ trương chung, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia bằng những việc làm cụ thể. Với nhiều gia đình, việc rời ngôi nhà đã gắn bó lâu năm là điều không dễ dàng.

Vì vậy, sự hỗ trợ kịp thời và tận tình của các lực lượng không chỉ giúp người dân giải quyết công việc trước mắt mà còn thể hiện sự đồng hành, trách nhiệm và tình cảm của chính quyền, lực lượng vũ trang đối với Nhân dân. Qua đó tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận giữa chính quyền với người dân ngày càng được củng cố, lan tỏa.