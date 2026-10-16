Hỗ trợ người dân đảo tiền tiêu nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin

Chiến sĩ Biên phòng Hòn Chuối phối hợp cùng lực lượng Công an trực tiếp hỗ trợ hộ dân thực hiện các đăng ký tài khoản định danh điện tử. Ảnh: Văn Quơn/TTXVN phát

Hoạt động không chỉ giúp người dân vùng biển đảo xa xôi nhanh chóng tiếp cận với lộ trình chuyển đổi số quốc gia, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc.

Trung tá Nguyễn Văn Qươn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Chuối cho biết: Trong đợt hỗ trợ lần này, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối cùng lực lượng Công an địa phương đã không quản ngại khó khăn về địa hình hải đảo, trực tiếp hướng dẫn người dân truy cập, kích hoạt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID). Bên cạnh đó, tổ công tác cũng đã tận tình hỗ trợ người dân thực hiện các một số kỹ năng cơ bản trong phòng, chống lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng và các bước tham gia sử dụng hòm thư điện tử tố giác tội phạm. Trung tá Nguyễn Văn Qươn cho biết thêm, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ dân để hoàn thành kích hoạt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) và thành thục trong việc sử dụng các kỹ năng số nhằm phục vụ tốt cho đời sống và sản xuất của người dân trên đảo.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, hiệu quả, lực lượng phối hợp đã hoàn thành hỗ trợ đăng ký và hướng dẫn kỹ năng số cho 24 người dân trên đảo.

Đảo Hòn Chuối thuộc xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau), là một trong những đảo tiền tiêu quan trọng phía Tây Nam của Tổ quốc, nằm cách xa đất liền khoảng 18 hải lý. Trên đảo hiện có 65 hộ dân sinh sống, điều kiện sinh hoạt, giao thông và hạ tầng viễn thông còn nhiều khó khăn, phần lớn cư dân sống bằng nghề nuôi biển và đánh bắt hải sản nên việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế. Từ thực tế ấy, việc cán bộ, chiến sĩ Biên phòng phối hợp cùng lực lượng Công an trực tiếp ra đảo, đến từng hộ dân để hỗ trợ "cầm tay chỉ việc" có ý nghĩa rất thiết thực.