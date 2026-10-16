Hỗ trợ người dân đảo Hòn Chuối đăng ký định danh điện tử, nâng cao kỹ năng số

Trong đợt này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối phối hợp với lực lượng Công an xã Sông Đốc trực tiếp ra đảo, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID). Bên cạnh đó, tổ công tác còn hướng dẫn người dân các kỹ năng cơ bản để phòng, chống lừa đảo trực tuyến và cách sử dụng hòm thư điện tử tố giác tội phạm.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, chỉ trong 1,5 giờ, lực lượng phối hợp đã hỗ trợ đăng ký tài khoản và hướng dẫn kỹ năng số cho 24 người dân trên đảo.

Đông đảo người dân đảo Hòn Chuối tham gia nghe hướng dẫn sử dụng các ứng dụng và dịch vụ số.

Đảo Hòn Chuối thuộc xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, cách đất liền khoảng 18 hải lý. Hiện trên đảo có hơn 60 hộ dân sinh sống. Điều kiện đi lại, sinh hoạt và hạ tầng viễn thông còn nhiều khó khăn; phần lớn người dân làm nghề nuôi biển, đánh bắt hải sản nên việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế.

Vì vậy, việc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối phối hợp với lực lượng Công an trực tiếp ra đảo, đến tận nơi hướng dẫn người dân thực hiện từng thao tác có ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp bà con tiếp cận và sử dụng các tiện ích số thuận lợi hơn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hòn Chuối phối hợp với Công an xã Sông Đốc hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID.

Trung tá Nguyễn Văn Quơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Chuối cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ dân còn lại đăng ký, kích hoạt và sử dụng thành thạo ứng dụng VNeID, đồng thời nâng cao kỹ năng số để phục vụ đời sống và hoạt động sản xuất.

Hoạt động này còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, cùng bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc./.