Hỗ trợ người dân chăn nuôi, phát triển kinh tế

Xã Tam Anh hỗ trợ gà giống cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển chăn nuôi. Ảnh: PHƯỚC AN

Hỗ trợ sinh kế

Tại xã Tam Anh, chương trình hỗ trợ con giống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2026 - 2030 đang tiếp sức cho các hộ nghèo và cận nghèo phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập.

Năm 2026, Phòng Kinh tế xã đã tổ chức bàn giao bò sinh sản và gà thả vườn cho 14 hộ dân tại các thôn Trà Lý, Bình An, Phú Vinh, Đông Thạnh và Mỹ Sơn. Trong đó, 8 hộ được trao bò sinh sản và 6 hộ nhận gà thả vườn, với tổng kinh phí 218 triệu đồng.

Việc lựa chọn vật nuôi căn cứ trên phương án sản xuất đã được phê duyệt, nhằm tận dụng tối đa điều kiện chăn nuôi, nguồn lao động cùng khả năng chăm sóc của từng gia đình.

Ông Lê Văn Thịnh, Trưởng phòng Kinh tế xã Tam Anh cho biết, chương trình chú trọng hỗ trợ đúng đối tượng, tạo đòn bẩy kinh tế cho các hộ nghèo và cận nghèo. Sau khi bàn giao con giống, cơ quan chuyên môn cùng chính quyền cơ sở sẽ đồng hành theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật để hạn chế rủi ro và nâng cao hiệu quả hỗ trợ.

Cũng theo ông Thịnh, các hộ thụ hưởng cần chủ động chăm sóc, nhân đàn nhằm thiết lập sinh kế lâu dài. Thời gian tới, địa phương tiếp tục bám sát cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, giúp người dân phát huy tốt nhất nguồn lực được trao.

Tại khu vực miền núi, công tác hỗ trợ phát triển chăn nuôi cũng được triển khai theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế bản địa. Mới đây, Đoàn xã Bến Giằng đã triển khai mô hình “Kinh tế xanh”, trao 30 con heo giống địa phương cho 9 hộ thanh niên, với tổng kinh phí 79 triệu đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn xã hội hóa.

Mô hình hướng trọng tâm vào những thanh niên có nhu cầu phát triển kinh tế gia đình, nhất là các hộ trẻ mới lập nghiệp còn thiếu vốn và tư liệu sản xuất. Việc lựa chọn giống heo bản địa xuất phát từ ưu thế chăn nuôi tại chỗ, phù hợp với tập quán sản xuất cũng như khả năng tận dụng nguồn thức ăn sẵn có của người dân.

Được nhận 4 con heo giống, chị Griêng Trương Công Dỹ (thôn Rơ Rang) phấn khởi cho biết, gia đình mới tách hộ, vợ chồng làm nông nuôi hai con nhỏ nên kinh tế còn khó khăn.

“Gia đình tôi rất vui khi được Đoàn xã quan tâm hỗ trợ con giống. Đây là nguồn động viên thiết thực để hai vợ chồng cố gắng chăm sóc, gây đàn, phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống”, chị Dỹ chia sẻ.

Theo anh Bhling Ưi, Bí thư Đoàn xã Bến Giằng, mô hình “Kinh tế xanh” nhằm khuyến khích thanh niên khai thác tiềm năng địa phương, chọn hướng đi phù hợp để lập thân, lập nghiệp; qua đó tạo động lực để các hộ chủ động chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập và nhân rộng những mô hình hiệu quả.

Không chỉ dừng lại ở việc trao con giống, mô hình còn gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái nhờ tận dụng nguồn lực tại chỗ. Đây cũng là giải pháp thiết thực giúp thanh niên miền núi phát huy vai trò trong phát triển kinh tế gia đình, chung sức xây dựng quê hương.

Mô hình hỗ trợ heo giống bản địa giúp thanh niên xã Bến Giằng có thêm điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Đoàn xã BẾN GIẰNG

Chủ động phòng dịch

Song hành với hỗ trợ nguồn lực ban đầu, công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được các địa phương đặc biệt chú trọng. Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nhất là hộ nghèo vùng cao, dịch bệnh bùng phát có thể khiến vốn liếng tích lũy bị mất trắng, ảnh hưởng đến sinh kế.

Tại xã Nam Giang, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã vừa hoàn thành đợt tiêm vaccine cho đàn vật nuôi năm 2026, đạt tỷ lệ hơn 80% đối với cả hai loại dịch bệnh chính. Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 19 đến 30/10 tại 6 thôn trên địa bàn.

Theo thống kê, toàn xã đã tiêm 1.775 liều vaccine lở mồm long móng cho đàn trâu bò, đạt 80,06% tổng đàn; tiêm 940 liều vaccine dịch tả cho đàn lợn, đạt 81,53%. Trong đó, thôn Pà Đhí có tỷ lệ tiêm lở mồm long móng cao nhất với 84,07%, còn thôn Pà Rum đạt tỷ lệ tiêm dịch tả trên đàn lợn cao nhất với 95,24%; toàn bộ số vaccine cấp phát đều được sử dụng hết.

Ông Phạm Văn Thủy, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Nam Giang cho biết, đơn vị đã phối hợp với ban nhân dân các thôn tuyên truyền, vận động người dân, đồng thời bố trí nhân lực đến từng địa bàn, hộ gia đình để tiêm phòng kết hợp tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi.

Ông Blinh Vân, Trưởng thôn Pà Đhí thông tin, toàn thôn có 113 hộ tham gia tiêm phòng đợt này nhờ nhận thức của người dân về vai trò của vaccine ngày càng được nâng cao. Dù vậy, công tác tiêm phòng vùng cao vẫn gặp trở ngại do địa hình rộng, giao thông cách trở và một số gia súc đang trong kỳ sinh sản hoặc chăn thả xa khu dân cư.

Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục rà soát để tổ chức tiêm bổ sung, phấn đấu nâng cao tỷ lệ bao phủ vaccine. Do đó, bên cạnh việc tiêm phòng định kỳ, người chăn nuôi cần chủ động tiêu độc, khử trùng chuồng trại, bảo đảm thức ăn và nguồn nước sạch, đồng thời theo dõi sát sao sức khỏe vật nuôi để kịp thời thông báo cho cơ quan chuyên môn khi phát hiện dấu hiệu bất thường.