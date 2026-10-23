Hỗ trợ người dân biên giới, biển, đảo chuyển đổi số

Cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú hướng dẫn cán bộ thôn Má Lầu sử dụng máy tính trong công tác lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Ảnh: Văn Thành

Các trang thiết bị được trao tặng góp phần tạo điều kiện thuận lợi để Chi bộ thôn Má Lầu ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ, văn bản; tổ chức các buổi sinh hoạt chi bộ, hội nghị và tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.

Thay mặt Chi bộ thôn Má Lầu, đồng chí Lù Mí Chơ, Bí thư Chi bộ, bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm, hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú. Đồng chí khẳng định, các trang thiết bị được trao tặng có ý nghĩa thiết thực, giúp chi bộ nâng cao hiệu quả việc số hóa trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức sinh hoạt; đồng thời, cam kết quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bên cạnh việc hỗ trợ trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số tại cơ sở, Đồn Biên phòng Lũng Cú còn triển khai hướng dẫn nhân dân tiếp cận công nghệ, livestream bán hàng. Đơn vị đã hướng dẫn anh Sùng Mí Nhù, thôn Tả Giao Khâu, xã Lũng Cú bước đầu sử dụng điện thoại thông minh và nền tảng mạng xã hội để livestream biểu diễn Khèn Mông, giới thiệu tiếng sáo, nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào địa phương đến người xem trên môi trường mạng xã hội. Nội dung hướng dẫn tập trung vào cách chuẩn bị thiết bị, lựa chọn vị trí và góc quay, bảo đảm âm thanh, ánh sáng phù hợp; tạo tiêu đề và lời giới thiệu ngắn gọn; tương tác lịch sự với người xem; duy trì nội dung tích cực, phù hợp thuần phong mỹ tục và chấp hành quy định của nền tảng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Lũng Cú trao đổi với anh Sùng Mí Nhù, thôn Tả Giao Khâu, xã Lũng Cú về việc sử dụng nền tảng mạng xã hội để livestream biểu diễn Khèn Mông tạo tiền đề lan tỏa giá trị truyền thống và các sản phẩm địa phương. Ảnh: Văn Thành

Hoạt động góp phần giúp anh Sùng Mí Nhù làm quen với phương thức quảng bá trực tuyến, mở rộng khả năng tiếp cận người yêu thích Khèn Mông, lan tỏa giá trị văn hóa bản địa và tạo tiền đề để tiêu thụ các sản phẩm Khèn Mông tới các thị trường góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế từ các sản phẩm văn hóa truyền thống địa phương.

Thông qua các hoạt động thiết thực này, Đồn Biên phòng Lũng Cú tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thúc đẩy chuyển đổi số ở khu vực biên giới. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ thôn, tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, chung tay xây dựng địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh.

Trước đó, ngày 16/10, Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) đã phối hợp với lực lượng Công an xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau tổ chức đợt cao điểm hỗ trợ người dân sinh sống trên đảo Hòn Chuối thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử và nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống hàng ngày.

Đông đảo người dân trên đảo Hòn Chuối tham gia nghe cán bộ Biên phòng hướng dẫn cài đặt ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) trên điện thoại thông minh. Ảnh: Hoàng Tá

Trong đợt hỗ trợ lần này, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối cùng lực lượng Công an địa phương từ đất liền ra đảo Hòn Chuối đã trực tiếp hướng dẫn người dân truy cập, kích hoạt và sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID). Bên cạnh đó, tổ công tác cũng đã tận tình hỗ trợ người dân thực hiện một số kỹ năng cơ bản trong phòng, chống lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng và các bước tham gia sử dụng hòm thư điện tử tố giác tội phạm.

Đảo Hòn Chuối thuộc xã Sông Đốc (tỉnh Cà Mau), nằm cách xa đất liền khoảng 18 hải lý. Trên đảo hiện có hơn 60 hộ dân sinh sống, điều kiện sinh hoạt, giao thông và hạ tầng viễn thông còn nhiều khó khăn, phần lớn cư dân sống bằng nghề nuôi biển và đánh bắt hải sản nên việc tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế. Do đó, việc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối phối hợp cùng lực lượng Công an trực tiếp ra đảo, đến từng hộ dân để hỗ trợ cài đặt các ứng dụng trên điện thoại thông minh có ý nghĩa rất thiết thực.

Cán bộ Đồn Biên phòng Hòn Chuối phối hợp cùng Công an xã Sông Đốc hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID. Ảnh: Hoàng Tá

Trung tá Nguyễn Văn Qươn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòn Chuối (Bộ Đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết thêm, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ dân còn lại để hoàn thành kích hoạt, sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) và thành thục trong việc sử dụng các nền tảng số nhằm phục vụ tốt cho đời sống, sản xuất của người dân trên đảo.

Hoạt động này giúp người dân vùng biển đảo xa xôi nhanh chóng tiếp cận với lộ trình chuyển đổi số quốc gia, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số vào cuộc sống hàng ngày.