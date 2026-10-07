Hỗ trợ người bán hàng trực tuyến thực hiện nghĩa vụ thuế

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Ngày 7/10, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Pháp luật dân sự-kinh tế, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế trong kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tiến sĩ Trần Minh Sơn, Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Pháp luật dân sự- kinh tế, Bộ Tư pháp cho biết, kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, ứng dụng bán hàng và các hình thức bán hàng thông qua phiên phát sóng trực tiếp (livestream) đã trở thành kênh tiếp cận thị trường phổ biến của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Đặc điểm của phương thức này là mọi giao dịch đều sinh ra dữ liệu về đơn hàng, thanh toán, vận chuyển và hóa đơn dẫn tới hệ quả tất yếu là công tác quản lý thuế cũng đang chuyển từ quản lý theo hồ sơ thủ công sang quản trị dựa trên dữ liệu, quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ.

Khung pháp lý về thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử đang thay đổi nhanh và ngày càng dựa trên dữ liệu.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PV)

“Người bán hàng trên nền tảng số hiện gặp rất nhiều vướng mắc”, bà Lê Thị Yến, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn thuế Hà Nội cho biết. Bà Yến chỉ ra, việc hóa đơn phí nền tảng và nghĩa vụ thuế đối với dịch vụ xuyên biên giới chưa dễ xác định, nghĩa là trong cùng hoạt động kinh doanh trên nền tảng, người bán có thể nhận hóa đơn của pháp nhân tại Việt Nam cho một số khoản phí, nhưng nhận hóa đơn của pháp nhân nước ngoài cho quảng cáo hoặc dịch vụ khác.

Ngoài ra, một cửa hàng có thể phát sinh hàng nghìn giao dịch mỗi ngày, giá trị từng đơn nhỏ, giao hàng qua nhiều đơn vị và có hủy, trả hàng. Thời điểm đặt hàng, thu tiền, chuyển giao hàng và đối soát khác nhau. Điều này có thể làm sai lệch dòng tiền và sẽ làm tăng chi phí bán hàng, ảnh hưởng đến việc kê khai thuế.

Trước những vướng mắc nêu trên, theo bà Yến, việc hỗ trợ thực chất cần đi đến tận công việc phát sinh trong hoạt động kinh doanh, từ nhập hàng, đăng bán, giao hàng, thu tiền đến ghi sổ, lập hóa đơn, kê khai và giải trình. Chính sách hỗ trợ cần hướng trọng tâm đến giảm những vướng mắc và chi phí tuân thủ không cần thiết; đồng thời giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh thay đổi tư duy quản trị để đủ khả năng thực hiện đúng các nghĩa vụ thuế và các quy định khác.

﻿Bà Lê Thị Yến, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn thuế Hà Nội. (Ảnh: PV)

Trên cơ sở đó, Tiến sĩ Trần Minh Sơn, Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cục Pháp luật dân sự- kinh tế, Bộ Tư pháp cho biết thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh giai đoạn 2026-2030, Trung tâm đề xuất 5 định hướng hỗ trợ cụ thể. Trước hết, cập nhật và phổ biến thông tin kịp thời, dễ tiếp cận, hệ thống hóa các văn bản đang có hiệu lực, chỉ rõ văn bản nào thay thế văn bản nào, và chuyển hóa thành ngôn ngữ, tình huống gần gũi với người bán hàng; tận dụng Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và các kênh truyền thông của Trung tâm trên Cổng Pháp luật Quốc gia.

Tiếp đó, tổ chức đối thoại, giải đáp vướng mắc theo từng nhóm đối tượng, như hộ kinh doanh bán hàng trên sàn, doanh nghiệp bán hàng đa kênh, người bán hàng xuyên biên giới, người livestream và tiếp thị liên kết. Đồng thời, cảnh báo rủi ro pháp lý, bao gồm chuẩn hóa các dấu hiệu cảnh báo sớm và bộ công cụ tự rà soát đơn giản về doanh thu, hóa đơn, chứng từ.

Cùng với đó, tăng cường kết nối giữa cơ quan thuế, chủ quản nền tảng, hiệp hội, tổ chức hành nghề luật, đơn vị tư vấn, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp, để thông tin và hướng dẫn đến được người bán nhanh chóng và nhất quán. Cuối cùng, tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị từ thực tiễn để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật theo hướng đồng bộ, minh bạch, khả thi và phù hợp với quy mô, nhu cầu của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.