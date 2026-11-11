Hỗ trợ ngư dân và phương tiện gặp nạn do sóng lớn trên biển Lâm Đồng

Theo thông tin từ Đồn Biên phòng Phước Lộc (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng), vào lúc 6 giờ 30 phút ngày 11/11, đơn vị tiếp nhận trình báo từ bà Triệu Thị Liễu (SN 1994, trú tại thôn Hiệp Thành, xã Tân Hải) về vụ tai nạn xảy ra với chồng bà là ông Phan Vũ Châu.

Các lực lượng và người dân hỗ trợ lai dắt tàu bị chìm vào sáng 11/11

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ ngày 10/11, tàu cá mang số hiệu BTh 80788 TS có công suất 29 CV, chiều dài 8,75 m, hành nghề lưới rê gồm 2 lao động. Tàu do ông Phan Vũ Châu làm chủ kiêm thuyền trưởng, đang trên đường vào lại cửa sông Ba Đăng thì gặp thời tiết xấu. Gió to và sóng lớn bất ngờ đánh chìm phương tiện.

Hỗ trợ đưa tàu lên bờ

Hỗ trợ đưa tàu lên bờ

Hậu quả vụ tai nạn làm lao động Triệu Nguyễn Thái (SN 1970, trú tại thôn Tam Tân, xã Tân Hải) bị gãy chân trái. Ngay sau sự việc, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu và hiện đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện An Phước (phường Phan Thiết). Ước tính tổng thiệt hại về tài sản khoảng 190 triệu đồng.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin vụ việc, Đồn Biên phòng Phước Lộc đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó và hỗ trợ. Trong đó, Trạm Kiểm soát Biên phòng La Gi tiếp tục bám nắm tình hình liên quan để báo cáo kịp thời cấp trên.

Tàu bị hư hỏng

Đồng thời, cử 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng và chủ phương tiện triển khai phương án cứu kéo, đưa tàu cá bị nạn vào bờ để sửa chữa. Song song đó, phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình chủ phương tiện cũng như ngư dân bị tai nạn vượt qua khó khăn trước mắt.

Khu vực tàu cá bị chìm do gió lớn

Hiện tại, phương tiện đã được đưa vào bờ để tiến hành sửa chữa, tình hình sức khỏe của ngư dân bị nạn đang được gia đình và y bác sĩ tích cực chăm sóc.