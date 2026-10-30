Hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề gắn với chống khai thác IUU

Sáng 30/10, tại xã Trần Đề, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ phối hợp UBND xã Trần Đề tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời phổ biến những chính sách hỗ trợ ngư dân trong hoạt động khai thác thủy sản.

Quang cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU TP Cần Thơ; Đại tá Hà Huy Trường, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Cần Thơ; cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và ngư dân trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những quy định về chống khai thác IUU, trách nhiệm của chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

Các cơ quan chức năng cũng triển khai chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) trong 4 tháng đầu năm 2026 cho 168 tàu cá; đồng thời thông tin những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Cần Thơ về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu khai thác thủy sản đến năm 2030.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND, các tàu cá đủ điều kiện giải bản theo quy định sẽ được hỗ trợ một lần bằng tiền, với mức hỗ trợ được xác định theo chiều dài tàu. Cụ thể, tàu có chiều dài từ 6m đến dưới 12m được hỗ trợ 50 triệu đồng/tàu; từ 12m đến dưới 15m được hỗ trợ 100 triệu đồng/tàu; từ 15m đến dưới 20m được hỗ trợ 200 triệu đồng/tàu và từ 20m trở lên được hỗ trợ 300 triệu đồng/tàu.

Ngoài ra, chính sách còn hỗ trợ đào tạo nghề cho thành viên gia đình có tàu cá thực hiện giải bản, giúp ngư dân có thêm điều kiện chuyển đổi sinh kế, ổn định cuộc sống.

Hội nghị cũng dành thời gian lấy ý kiến đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong quá trình triển khai chính sách; khảo sát nhu cầu chuyển đổi nghề của ngư dân, làm cơ sở để các cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế.

Bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi tuyên truyền.

Thông tin tại hội nghị cho biết, đến nay, thành phố Cần Thơ đã cập nhật 100% tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase); cấp giấy phép khai thác thủy sản còn hạn và lắp đặt thiết bị VMS cho 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên. Thành phố duy trì chế độ trực ban, giám sát hành trình tàu cá 24/24 giờ; chưa ghi nhận trường hợp tàu cá của thành phố vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý.

Tuy nhiên, công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như tỷ lệ tàu cá thực hiện khai báo xuất, nhập bến trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) còn thấp; việc ghi chép nhật ký khai thác và cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc ở một số trường hợp chưa đầy đủ, thống nhất.

Đại tá Hà Huy Trường, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TP Cần Thơ phát biểu tại buổi tuyên truyền.

Thời gian tới, thành phố Cần Thơ tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đội tàu; kiểm soát chặt chẽ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, duy trì kết nối thiết bị VMS, nâng cao tỷ lệ khai báo trên hệ thống eCDT, kiểm soát nhật ký khai thác và sản lượng thủy sản qua cảng; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản.

Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ, nhất là chính sách chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá không còn nhu cầu khai thác. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu, phòng ngừa vi phạm khai thác IUU, từng bước cơ cấu lại hoạt động khai thác thủy sản theo hướng có trách nhiệm, hiệu quả và bền vững.