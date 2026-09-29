Hỗ trợ ngư dân, chung tay vì biển đảo Tổ quốc

Đại tá Cao Xuân Quận - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, phát biểu tại hội nghị.

Ngày 29/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Hội Chữ thập đỏ TPHCM và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM phối hợp tổ chức chương trình “Hành trình xanh - Kết nối biển đảo” năm 2026.

Với chủ đề “Bảo vệ môi trường biển - Chuyển đổi xanh - Đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển” giai đoạn 2026–2030, sự kiện hướng tới mục tiêu bảo vệ chủ quyền, gìn giữ môi trường biển và chăm lo đời sống ngư dân.

Bảo vệ chủ quyền gắn liền với giữ gìn hệ sinh thái biển

Biển và hải đảo không chỉ là không gian sinh tồn, nguồn tài nguyên quý giá mà còn có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

Ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Cao Xuân Quận - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là bảo vệ chủ quyền biển đảo bằng các biện pháp thực thi pháp luật, không sử dụng biện pháp vũ trang nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định. Trải qua hơn 28 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát biển luôn kiên quyết, kiên trì đấu tranh với các tàu nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam.

Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, Đại tá Cao Xuân Quận cho biết Cảnh sát biển còn đóng vai trò nòng cốt trong công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp bà con yên tâm vươn khơi.

Đặc biệt, lực lượng đang quyết liệt đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Cảnh sát biển kiên quyết xử lý các hành vi khai thác tận diệt như sử dụng thuốc nổ, xung điện - nguyên nhân trực tiếp hủy hoại và làm cạn kiệt tài nguyên môi trường biển.

Nghi thức trao bảng tượng trưng tặng cây xanh với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Công nghệ AMF – Sạc Nhanh và Công ty Cổ phần Đông Tây BarBer Shop Việt Nam.

"Thông qua chương trình "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" được triển khai rộng khắp tại 21 tỉnh thành ven biển, lực lượng Cảnh sát biển không chỉ là lá chắn thép bảo vệ chủ quyền mà còn là điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân", Đại tá Cao Xuân Quận nhấn mạnh.

Kết nối bảo vệ môi trường với hoạt động nhân đạo, an sinh xã hội

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM và Hội Chữ thập đỏ TPHCM tiến hành ký kết nhằm mở rộng kết nối giữa công tác bảo vệ môi trường với các hoạt động nhân đạo, chăm lo cộng đồng.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM, thực hiện ký kết.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự hợp tác này, ông Nguyễn Minh Nhựt - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, khẳng định, đối với Hội, hoạt động bảo vệ môi trường và hoạt động nhân đạo có một điểm chạm rất quan trọng, đó là bảo vệ con người và nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng. Một môi trường biển an toàn, sạch và bền vững chính là nền tảng để người dân ven biển có điều kiện ổn định cuộc sống.

Hội Chữ thập đỏ TPHCM và Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM, thực hiện ký kết.

Theo ông Nhựt, việc ký kết mở ra một cơ chế kết nối nguồn lực chặt chẽ để tạo ra những giá trị cụ thể. Theo đó, Hội Chữ thập đỏ TPHCM cam kết sẽ triển khai các hoạt động nhân đạo gắn liền với bảo vệ môi trường, đồng hành cùng chương trình "Một triệu cây xanh vì biển đảo Tổ quốc, vì quê hương Việt Nam xanh" với mục tiêu đóng góp ít nhất 20.000 cây xanh trong giai đoạn 2026 - 2031.

Ban tổ chức trao 10 suất quà cho các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn.

"Đồng thời, Hội sẽ tập trung hỗ trợ các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo ra sinh kế bền vững", ông Nhựt nhấn mạnh.

Ban tổ chức trao quà cho các gia đình ngư dân.

Hiện thực hóa những cam kết hướng về cộng đồng, Ban tổ chức trao tặng tổng cộng 50 phần quà, gồm 40 suất dành cho các gia đình ngư dân và 10 suất gửi đến các quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà này thể hiện sự quan tâm, sẻ chia sâu sắc của các tổ chức, đoàn thể đối với lực lượng đang ngày đêm bám biển.