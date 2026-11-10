Hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc

Bảo đảm chính sách đối với người nghỉ việc khi kiện toàn đội ngũ

Theo Nghị quyết, chính sách hỗ trợ một lần được áp dụng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thôi giữ chức danh kể từ ngày 01/7/2026 do địa phương chủ động thực hiện phương án cơ cấu, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ khi sắp xếp thôn, tổ dân phố năm 2026 và phương án này đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chính sách không áp dụng đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi, đối tượng giải quyết chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Đối với người đang trong thời gian xem xét kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị thanh tra, kiểm tra, điều tra do có dấu hiệu vi phạm, Nghị quyết quy định chưa thực hiện hỗ trợ. Sau khi có kết luận hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền, UBND xã, phường xem xét, giải quyết chế độ hỗ trợ theo quy định.

Quy định mức hỗ trợ theo thời gian công tác và thời gian đến tuổi nghỉ hưu

Điểm đáng chú ý của Nghị quyết là chính sách được thiết kế theo từng nhóm người nghỉ việc, căn cứ vào thời gian công tác, mức phụ cấp đang hưởng và thời gian còn lại đến tuổi nghỉ hưu. Đối với người chưa đến tuổi nghỉ hưu, Nghị quyết quy định ba cách xác định khoản hỗ trợ chính:

Người có dưới 05 năm công tác: Hỗ trợ bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng nhân với số tháng công tác. Người có từ đủ 05 năm công tác trở lên và còn dưới 05 năm đến tuổi nghỉ hưu: Hỗ trợ bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng nhân với số tháng nghỉ sớm so với tuổi nghỉ hưu. Người có từ đủ 05 năm công tác trở lên và còn từ đủ 05 năm đến tuổi nghỉ hưu: Hỗ trợ bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng nhân với 60 tháng.

Ngoài khoản hỗ trợ nêu trên, cả ba nhóm còn được hỗ trợ thêm bằng 1,5 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng cho mỗi năm công tác và khoản hỗ trợ tìm việc làm bằng 03 tháng mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.

Đối với người đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, chế độ mất sức lao động, mức hỗ trợ một lần bằng 15 tháng mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng.

Đối với cán bộ, công chức cấp xã được bố trí sang làm người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023–2025, mức hỗ trợ được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết. Trong đó, mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng trong công thức tính hỗ trợ được thay bằng tiền lương tháng liền kề của chức danh cán bộ, công chức cấp xã trước khi được bố trí sang làm người hoạt động không chuyên trách.

Mức phụ cấp hằng tháng làm căn cứ tính hỗ trợ là mức phụ cấp của tháng liền kề trước khi nghỉ việc, được xác định theo quỹ phụ cấp do ngân sách Trung ương khoán theo quy định của Chính phủ tại thời điểm nghỉ việc; không bao gồm phần phụ cấp tăng thêm do ngân sách địa phương bảo đảm. Trường hợp người hoạt động không chuyên trách đồng thời kiêm nhiệm chức danh khác thì không tính phụ cấp kiêm nhiệm vào mức phụ cấp làm căn cứ hỗ trợ.

Thời gian công tác làm căn cứ tính hỗ trợ được xác định theo Điều 4 của Nghị quyết, bao gồm thời gian làm người hoạt động không chuyên trách và các khoảng thời gian công tác khác đủ điều kiện được tính theo quy định. Trường hợp thời gian công tác không liên tục thì được cộng dồn; nếu đồng thời đảm nhiệm nhiều chức danh, vị trí trong cùng một khoảng thời gian thì chỉ được tính một lần. Thời gian đã sử dụng để giải quyết các chế độ thôi việc, tinh giản biên chế, phục viên, xuất ngũ hoặc bảo hiểm xã hội một lần không được tính trùng khi xác định mức hỗ trợ.

Triển khai công khai, đúng đối tượng và bảo đảm tiến độ

Nghị quyết giao UBND thành phố Hà Nội tổ chức triển khai thống nhất, kịp thời hướng dẫn phân định các nhóm đối tượng và chỉ đạo UBND xã, phường phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan xác minh hồ sơ, thời gian công tác, mức hỗ trợ. Danh sách người được hưởng chính sách và mức hỗ trợ phải được công khai theo quy định, bảo đảm tính chính xác, minh bạch trong quá trình thực hiện.

Kinh phí thực hiện chính sách được bảo đảm từ nguồn thực hiện chính sách tiền lương của ngân sách cấp Thành phố và ngân sách cấp xã theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Theo Nghị quyết, việc rà soát, phê duyệt danh sách, bố trí kinh phí và chi trả hỗ trợ phải hoàn thành chậm nhất ngày 31/12/2026. Riêng đối với các trường hợp tạm thời chưa thực hiện hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết, UBND xã, phường xem xét, phê duyệt và chi trả trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có kết luận hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị quyết số 97/2026/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 08/11/2026. Việc sớm tổ chức thực hiện đồng bộ, đúng quy định sẽ góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của người nghỉ việc, tạo sự đồng thuận trong quá trình kiện toàn thôn, tổ dân phố và tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô.