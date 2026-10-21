Hỗ trợ mô hình tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành án phạt tù tại xã Quang Hán

Trước đó, đoàn công tác đến thăm mô hình trồng hồng của anh Triệu Văn Hạnh, xóm Lũng Nặm, là người tái hòa nhập cộng đồng tiêu biểu trên địa bàn. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, anh Hạnh mạnh dạn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hiện, xã Quang Hán có 21 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Thời gian qua, xã triển khai các quy định của pháp luật về tái hòa nhập cộng đồng. Chú trọng huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về cư trú.

Công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quan tâm thực hiện; tư vấn, phổ biến pháp luật, trang bị kiến thức cần thiết về kinh tế - xã hội và kỹ năng sống cho người chấp hành xong án phạt tù. Qua đó, góp phần xóa bỏ định kiến, kỳ thị, tạo điều kiện để họ vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống và hạn chế nguy cơ tái phạm tội.

Trong quá trình triển khai mô hình, Công an xã Quang Hán theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các hoạt động; phối hợp với các đoàn thể và các xóm rà soát, thống kê, quản lý người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương; hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý, tiếp cận chế độ, chính sách theo quy định. Thường xuyên nắm tình hình, đánh giá quá trình chấp hành pháp luật của từng trường hợp, phục vụ công tác quản lý, giáo dục và hỗ trợ phù hợp.

Lãnh đạo Công an tỉnh đề nghị Ban Chỉ đạo thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng xã Quang Hán tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân; rà soát, đánh giá thực chất hiệu quả mô hình, nắm bắt hoàn cảnh, nhu cầu của từng trường hợp để có biện pháp giúp đỡ phù hợp.

Chú trọng kết nối, giới thiệu việc làm, hỗ trợ học nghề, phát triển kinh tế gia đình; thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, nắm tình hình, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý với hỗ trợ, giúp đỡ. Phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù vượt qua mặc cảm, ổn định cuộc sống, chấp hành pháp luật, hạn chế tái phạm tội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.