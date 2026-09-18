Ban tổ chức trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở cho các xã, phường.

Dự án “Hỗ trợ kinh phí xây nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh An Giang” do Tổ chức Latter-day Saint Charities (LDSC - tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ) tài trợ, hướng đến mục tiêu giúp các hộ đủ điều kiện xây dựng nhà mới, có chỗ ở an toàn, ổn định, yên tâm lao động, sản xuất, kinh doanh và từng bước cải thiện thu nhập.

Theo kế hoạch, 100 gia đình với hơn 400 người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở sẽ được hỗ trợ. Đây là những trường hợp đủ điều kiện xây nhà mới, nằm trong danh sách do Ủy ban MTTQ Việt Nam tại 15 xã, phường thống nhất xét chọn theo quy định; mỗi căn nhà được hỗ trợ 70 triệu đồng. Công trình phải đáp ứng các tiêu chí tối thiểu về diện tích và kỹ thuật, bảo đảm chất lượng, sử dụng lâu dài. Nhà có diện tích tối thiểu 32m2. Hộ độc thân, hộ người cao tuổi không thấp hơn 24m2. Nhà phải bảo đảm tiêu chí “3 cứng”, gồm nền - móng cứng, khung - tường cứng và mái cứng. Sau khi hoàn thành, các căn nhà phải có điện và nước sinh hoạt. Ngoài khoản hỗ trợ, các hộ được vận động sử dụng nguồn lực sẵn có, đồng thời huy động sự chung tay của người thân, dòng họ và cộng đồng để xây dựng căn nhà bằng vật liệu bền chắc, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.

Theo ông Trần Chí Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang, những năm qua, đơn vị đã tích cực tiếp cận các nguồn vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, triển khai nhiều chương trình trong các lĩnh vực như trường học, cầu đường, thiết bị y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường và học bổng. Đây là lần đầu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang tiếp cận Tổ chức LSDC. Sau quá trình gặp gỡ, trao đổi và khảo sát, cả 3 dự án do Liên hiệp đề xuất đều được tổ chức tiếp nhận, với tổng mức đầu tư khoảng 20 tỷ đồng. Trong đó, 6 dự án vệ sinh học đường đã được khởi công ngày 28/8/2026 tại xã Gò Quao; dự án nước sạch nông thôn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật và điều chỉnh tuyến.

Với những gia đình nghèo, căn nhà kiên cố không chỉ giúp ổn định cuộc sống mà còn tạo điều kiện để người dân an tâm làm ăn. Khi không còn phải đối mặt với nỗi lo về chỗ ở xuống cấp, các hộ có thêm điều kiện tập trung phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo.

Việc triển khai dự án xây dựng 100 căn nhà cho người nghèo được thực hiện theo Quyết định số 4272/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt văn kiện và tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức LSDC tài trợ. Chương trình góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, huy động thêm nguồn lực xã hội cùng chung tay thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại An Giang.