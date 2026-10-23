Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở mới cho cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn tại xã Hòa An

Cựu chiến binh Đàm Hải Quân sinh năm 1956, nhập ngũ tháng 8/1973, từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Đông Nam Bộ (chiến trường B2) và chiến trường Campuchia. Tháng 6/1982, ông xuất ngũ trở về địa phương.

Hội Cựu chiến binh tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên Đàm Hải Quân, xóm An Bình, xã Hòa An.

Do bị nhiễm chất độc da cam nên sức khỏe yếu, vợ đã mất, không có con, hiện ông sống một mình trong căn nhà cũ xuống cấp không đảm bảo an toàn. Cuộc sống dựa vào khoản trợ cấp chất độc da cam hằng tháng nên không có điều kiện sửa chữa hoặc xây mới nhà ở.

Trước hoàn cảnh đó, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam hỗ trợ ông Đàm Hải Quân 80 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Nguồn kinh phí góp phần giúp hội viên có điều kiện xây dựng ngôi nhà mới kiên cố, cải thiện điều kiện sinh hoạt và ổn định cuộc sống.