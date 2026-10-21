Hỗ trợ kinh phí điều trị cho 400 bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc trao hỗ trợ đến bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

Chương trình nhằm hỗ trợ một phần chi phí điều trị, góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế, động viên tinh thần người bệnh và gia đình, tiếp thêm nghị lực để các bệnh nhân vượt qua khó khăn, kiên trì điều trị và vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2026) và 48 năm Ngày thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh (25/10/1978-25/10/2026).

Lãnh đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh trao số tiền hỗ trợ đến Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tại chương trình, 400 bệnh nhân, mỗi người được hỗ trợ 5 triệu đồng, bằng hình thức trao tiền mặt và một phần quà trị giá 210.000 đồng; tổng kinh phí hỗ trợ là 2 tỷ 084 triệu đồng. Nguồn kinh phí do Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, sự đồng hành của doanh nghiệp với các hoạt động an sinh xã hội và nhân đạo của Thành phố.

Trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố đã quan tâm, đồng hành và hỗ trợ kinh phí, quà tặng cho các bệnh nhân hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, ông Nguyễn Minh Nhựt, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố nhấn mạnh đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp người bệnh và gia đình có thêm điều kiện trang trải chi phí điều trị, giảm bớt những lo toan trong cuộc sống.

Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường trao hỗ trợ đến người mắc bệnh hiểm nghèo. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Ông Nhựt cũng nhấn mạnh những món quà hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, thể hiện thông điệp không ai đơn độc trong cuộc sống, phía sau mỗi người luôn có gia đình, cộng đồng và những tấm lòng nhân ái sẵn sàng sẻ chia, đồng hành.

“Tôi mong quý vị hãy luôn giữ gìn sức khỏe, vững tin vào quá trình điều trị, thực hiện theo hướng dẫn của đội ngũ y, bác sĩ và đón nhận sự chăm sóc, yêu thương từ gia đình, người thân. Hy vọng rằng, sự hỗ trợ hôm nay sẽ góp thêm một niềm vui, giảm bớt phần nào những lo toan và tiếp thêm động lực để mỗi người an tâm hơn trong cuộc sống”, ông Nhựt nhấn mạnh.

Thông qua chương trình, Hội Chữ thập đỏ Thành phố tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo; huy động, kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo kịp thời cho những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người mắc bệnh hiểm nghèo. Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình, thúc đẩy sự chung tay của cộng đồng vì một Thành phố nhân văn, an toàn và phát triển bền vững.

Người dân vui mừng nhận quà từ chương trình. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Xuyên suốt chặng đường hình thành và phát triển, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và luôn chú trọng đến các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; xem đó như là sứ mệnh, trách nhiệm tình cảm từ trái tim. “Mỗi phần quà hôm nay tuy không nhiều nhưng đó là sự sẻ chia chân thành, là hơi ấm yêu thương và niềm hy vọng mà chúng tôi muốn gửi gắm đến bà con, mong rằng sẽ tiếp thêm một phần động lực để bà con vượt qua khó khăn, sống vui vẻ và hạnh phúc”, ông Vũ chia sẻ.

Đón nhận món quà từ sự quan tâm của Hội Chữ thập đỏ Thành phố, của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xổ số Kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh trong sáng nay, ai nấy đều phấn khởi. Bà Đặng Thị Nữa (phường Diên Hồng) vô cùng xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cấp, các ngành, các nhà hảo tâm đã luôn quan tâm, chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn. “Đây là sự động viên to lớn để chúng tôi vượt qua những đau đớn của bệnh tật cũng như khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục điều trị, có cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn”, bà Nữa chia sẻ.

Bà Nữa cũng mong trong thời gian tới sẽ có nhiều trường hợp như bà nhận được sự hỗ trợ ý nghĩa này.