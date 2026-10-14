Hỗ trợ kinh phí cho thân nhân liệt sĩ thực hiện di chuyển hài cốt liệt sĩ theo nguyện vọng

Hiện toàn tỉnh có 25.873 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin - Ảnh: N.L.M

Các trường hợp được hỗ trợ, gồm: Di chuyển hài cốt từ nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) ở tỉnh Quảng Trị đến địa phương khác; đưa HCLS từ các nghĩa trang trên cả nước về Quảng Trị hoặc chuyển HCLS từ nơi an táng đến các NTLS ở Quảng Trị. Bên cạnh đó, chương trình cũng hỗ trợ các trường hợp di chuyển hài cốt từ NTLS tại Quảng Trị về an táng tại nghĩa trang gia đình hoặc di chuyển giữa các NTLS trong tỉnh theo nguyện vọng của thân nhân.

Kinh phí hỗ trợ bằng tiền, chia theo hai mức. Mức 3 triệu đồng áp dụng với 2 trường hợp: Thân nhân di chuyển hài cốt từ các NTLS trong tỉnh đi nơi khác, khi hồ sơ gốc do Sở Nội vụ tỉnh, thành phố khác quản lý; thân nhân đưa hài cốt từ các NTLS trên cả nước về an táng tại Quảng Trị, khi hồ sơ gốc do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị quản lý.

Mức 2 triệu đồng áp dụng với 3 trường hợp, đều có hồ sơ gốc do Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị quản lý: Di chuyển hài cốt từ ngoài NTLS về an táng trong các NTLS của tỉnh; từ NTLS của tỉnh về nghĩa trang gia đình; và từ NTLS này sang NTLS khác trong tỉnh.

Người nhận hỗ trợ là đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Mỗi trường hợp chỉ được hỗ trợ một lần, tính theo một HCLS được di chuyển.

Tỉnh Quảng Trị hiện có 157 NTLS, là nơi an nghỉ của 72.399 phần mộ liệt sĩ; trong đó, 22.853 phần mộ có đầy đủ thông tin, 23.673 phần mộ có một phần thông tin và 25.873 phần mộ chưa xác định được thông tin.