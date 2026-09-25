Hỗ trợ, kết nối việc làm cho người khuyết tật ở TP. Hồ Chí Minh
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Trung tâm Hỗ trợ dạy nghề và tạo việc làm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Kết nối cơ quan, doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu và tạo việc làm cho người khuyết tật”, với chủ đề “Thắp sáng niềm tin hòa nhập cuộc sống”.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/ho-tro-ket-noi-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat-o-tp-ho-chi-minh/7278.html