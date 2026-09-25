Hỗ trợ, kết nối việc làm cho người khuyết tật ở TP. Hồ Chí Minh

Chỉ vài thao tác trên điện thoại, một phần cơm trưa, ly đồ uống hay suất ăn đêm có thể được giao tận cửa. Nhưng phía sau những “quán ăn số” ấy là câu hỏi: Căn bếp ở đâu, ai chịu trách nhiệm và thực phẩm đã được bảo quản, vận chuyển thế nào?