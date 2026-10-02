Hỗ trợ kết nối doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào các dự án năng lượng tại Việt Nam

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Cùng dự cuộc tiếp có ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành và các vụ, đơn vị của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị vui mừng chào đón Chủ tịch Hội đồng quản trị JBIC cùng Đoàn công tác và một số doanh nghiệp Nhật Bản đến thăm, làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; đánh giá cao vai trò của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản là cầu nối giữa Việt Nam với nguồn vốn, công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, đặc biệt trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng và chuyển đổi xanh.

Trưởng Ban Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về những chủ trương, đường lối, chính sách, giải pháp lớn về phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu, phân tích và tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước Việt Nam về những vấn đề lớn, dài hạn của Việt Nam.

Do đó, việc thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược giữa Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và JBIC có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tăng cường hợp tác thực chất giữa hai cơ quan, góp phần làm sâu sắc hơn, triển khai có hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch Hội đồng quản trị JBIC Maeda Tadashi bày tỏ vui mừng đến thăm và làm việc tại Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ông Maeda Tadashi đánh giá cao mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam; cho rằng khuôn khổ Đối thoại chiến lược giữa JBIC và Ban Chính sách, chiến lược Trung ương có ý nghĩa thiết thực trong việc tăng cường hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về các xu thế chuyển dịch lớn của thế giới hiện nay; các định hướng tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản; thảo luận một số nội dung về vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng, huy động và thu hút các nguồn vốn đầu tư quốc tế đối với Việt Nam.

Đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá cao chính sách của Việt Nam về đầu tư nước ngoài; bày tỏ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, đồng thời đưa ra góc nhìn từ phía Nhật Bản về vấn đề chuyển dịch năng lượng, bảo đảm cung ứng điện đối với Việt Nam. Đại diện các bộ, ngành của Việt Nam cũng thảo luận, trao đổi với các doanh nghiệp Nhật Bản về các vấn đề phía Nhật Bản quan tâm.

Đánh giá cao những phân tích và chia sẻ của phía Nhật Bản về những chuyển dịch lớn đang diễn ra trong môi trường kinh tế, địa chính trị toàn cầu, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận những ý kiến của các doanh nghiệp Nhật Bản về bảo đảm cung ứng điện và năng lượng cho Việt Nam; cho biết, mục tiêu của Việt Nam không chỉ là bảo đảm đủ điện, mà là xây dựng một hệ thống năng lượng an toàn, ổn định, linh hoạt, có khả năng chống chịu trước các cú sốc, với chi phí hợp lý và ngày càng xanh hơn.

Do đó, Việt Nam cần lựa chọn những giải pháp phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực và điều kiện phát triển của mình. Phía Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu nghiêm túc các đề xuất của các doanh nghiệp Nhật Bản, trên cơ sở phù hợp với điều kiện và lợi ích của Việt Nam.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cũng nhấn mạnh một số nội dung để hai bên triển khai trong thời gian tới, trong đó có việc tăng cường trao đổi về những chuyển dịch lớn của kinh tế thế giới và tác động đối với chiến lược phát triển của hai nước; thúc đẩy hợp tác mạnh hơn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghiệp chiến lược.

Cùng với đó là thu hút đầu tư chất lượng cao từ Nhật Bản để cùng xây dựng các chuỗi cung ứng có khả năng chống chịu cao; tăng cường hợp tác về năng lượng, tài chính cho phát triển.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị đề nghị phía Nhật Bản tiếp tục duy trì Đối thoại chiến lược như một cơ chế trao đổi thường xuyên giữa hai bên về những vấn đề phát triển dài hạn của Việt Nam; đề nghị JBIC hỗ trợ kết nối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản có năng lực tài chính và công nghệ để tham gia đầu tư vào các dự án về phát triển năng lượng, hỗ trợ Việt Nam nâng cấp hệ thống lưới điện truyền tải và phát triển các nguồn năng lượng tái tạo quy mô lớn.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng đề nghị JBIC và các doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về các mô hình hợp tác đầu tư hiệu quả; hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ và chống chịu của nền kinh tế thông qua thúc đẩy đầu tư chất lượng cao của doanh nghiệp Nhật Bản vào các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), vật liệu mới, khoáng sản thiết yếu, phát triển hạ tầng và bảo đảm an ninh năng lượng…

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị mong muốn JBIC và các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đồng hành với Việt Nam, không chỉ với tư cách là nhà tài trợ hay nhà đầu tư, mà là đối tác cùng Việt Nam giải quyết những bài toán phát triển dài hạn, qua đó góp phần tăng cường hợp tác giữa hai nước.