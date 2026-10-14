Hỗ trợ HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số mở rộng đầu ra trên sàn trực tuyến

Trong hai ngày 13 và 14/10, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Viện Khoa học Kinh tế hợp tác thuộc Liên minh HTX Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn các HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia “Chợ sản phẩm trực tuyến”.

Giảng viên Đinh Thanh Tùng trình bày nội dung tại hội nghị tập huấn.

Chương trình tập trung vào những kỹ năng cần thiết để đưa sản phẩm lên môi trường số. Các học viên được hướng dẫn đăng ký tài khoản, tạo lập và vận hành gian hàng, đăng sản phẩm, chụp ảnh, quay video, viết mô tả hàng hóa và cập nhật thông tin.

Nội dung tập huấn còn bao gồm tiếp nhận, xử lý đơn hàng, đóng gói, bảo quản, giao nhận, vận chuyển, thanh toán, chăm sóc khách hàng và tham gia các chương trình khuyến mại. Bên cạnh kỹ năng bán hàng, các HTX được hướng dẫn thiết kế bao bì, nhãn hiệu, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc, thực hiện nghĩa vụ thuế và tuân thủ các quy định pháp luật khi kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử (TMĐT).

Những nội dung này giúp giải quyết một phần khó khăn của các HTX khi chuyển từ phương thức tiêu thụ truyền thống sang bán hàng trực tuyến. Thay vì chỉ phụ thuộc vào thương lái, chợ địa phương hoặc các kênh phân phối quen thuộc, HTX có thể tiếp cận người mua ở những địa bàn xa hơn thông qua các nền tảng số.

Tuy nhiên, việc mở gian hàng mới chỉ là bước đầu. Để duy trì hoạt động kinh doanh, các đơn vị cần bảo đảm nguồn hàng ổn định, chất lượng đồng đều, thông tin sản phẩm rõ ràng và khả năng giao hàng đúng cam kết. Với các mặt hàng nông sản tươi, thực phẩm chế biến hoặc sản phẩm thủ công, khâu bảo quản, đóng gói và vận chuyển cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và trải nghiệm của người mua.

Hoạt động hỗ trợ các HTX vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Thanh Hóa diễn ra trong bối cảnh tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 14/8/2026 về phát triển TMĐT giai đoạn 2026–2030.

Theo kế hoạch, Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 60% số xã, phường có thương nhân thực hiện hoạt động bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trực tuyến. Tỉnh cũng phấn đấu có ít nhất 7.200 lượt doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, cá nhân và các nhóm liên quan được tham gia đào tạo kỹ năng ứng dụng TMĐT.

Đáng chú ý, kế hoạch xác định việc hỗ trợ doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất kinh doanh tham gia các nền tảng TMĐT là một trong những giải pháp mở rộng thị trường. Các hoạt động chuyển đổi số được ưu tiên tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh cũng định hướng tăng cường quảng bá sản phẩm OCOP, kết nối các sản phẩm địa phương trên sàn TMĐT và phát triển các công cụ truy xuất nguồn gốc.

Những mục tiêu này tạo cơ sở để các chương trình tập huấn được triển khai theo hướng dài hạn, thay vì dừng ở việc hướng dẫn sử dụng nền tảng. Khi có thêm kỹ năng kinh doanh trực tuyến, HTX có điều kiện chủ động hơn trong giới thiệu sản phẩm, tiếp nhận phản hồi của khách hàng và điều chỉnh phương thức tiêu thụ theo nhu cầu thị trường.

Dù vậy, khả năng cạnh tranh trên môi trường số không chỉ phụ thuộc vào kỹ năng bán hàng. Các HTX cần đầu tư vào chất lượng, mẫu mã, nhãn hiệu và khả năng cung ứng. Sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông tin minh bạch, quy cách đóng gói phù hợp và chất lượng ổn định sẽ có lợi thế hơn trong việc tạo dựng niềm tin với người mua.

Đối với các HTX ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc khai thác lợi thế nông sản bản địa, sản phẩm chế biến, dược liệu hoặc hàng thủ công cần gắn với khả năng đáp ứng đơn hàng và duy trì chất lượng. Nếu sản xuất còn nhỏ lẻ, nguồn cung thiếu ổn định hoặc chi phí vận chuyển cao, việc tiếp cận khách hàng trực tuyến chưa chắc chuyển thành hiệu quả kinh tế bền vững.