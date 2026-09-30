Hỗ trợ HTX bán hàng trực tuyến: Nhìn từ câu chuyện ở Quảng Trị

Trong 9 tháng năm 2026, Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 10 lớp tập huấn, bồi dưỡng kết hợp tham quan, học tập mô hình thực tế, hỗ trợ hơn 987 lượt cán bộ, thành viên HTX. Hoạt động xúc tiến thương mại cũng được tăng cường, trong đó có việc tổ chức đoàn 7 HTX tham gia hội chợ tại Hà Nội và triển khai các phiên livestream kết nối tiêu thụ sản phẩm cho thành viên.

“Cầm tay chỉ việc” để HTX bán hàng trên môi trường số

Một phiên livestream có thể đưa sản phẩm từ vườn, cơ sở sản xuất đến thẳng trước mắt người tiêu dùng. Nhưng để đơn hàng được chốt, giao đến tay khách hàng và tạo được niềm tin cho những lần mua tiếp theo, phía sau đó phải là cả một quy trình được chuẩn bị bài bản.

Đây cũng là cách Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị đang hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác từng bước tiếp cận phương thức bán hàng trực tuyến.

Ngày 23/9, Liên minh HTX tỉnh vừa tổ chức livestream giới thiệu sản phẩm tại vườn dưa lưới của HTX Sản xuất và Dịch vụ nông nghiệp sạch Hưng Loan, xã Quảng Trạch, đồng thời giới thiệu bánh tét của Tổ hợp tác Sản xuất bánh tét mặt trăng Đại An Khê.

Tại vườn dưa lưới Hưng Loan, người xem không chỉ được giới thiệu sản phẩm mà còn trực tiếp quan sát quá trình chăm sóc, sản xuất, thu hoạch. Dưa được hái tại vườn và bán trực tiếp cho người tiêu dùng thông qua phiên livestream, sau đó vận chuyển đến tận nhà.

Theo ông Võ Trung Tuấn, Giám đốc HTX Hưng Loan: HTX hiện có 2 nhà màng trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn VietGAP, mỗi vụ cung ứng khoảng 2 tấn sản phẩm. Trước đây, dưa lưới chủ yếu được tiêu thụ qua các đầu mối, cửa hàng thực phẩm sạch và khách hàng quen nên khả năng mở rộng thị trường còn hạn chế.

Cán bộ Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị đồng hành cùng các HTX tổ chức nhiều phiên livestream bán hàng cho thành viên (ảnh Liên minh HTX Tỉnh Quảng Trị).

Việc được hỗ trợ livestream đã mở thêm một kênh bán hàng, giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng ngoài địa phương.

Không chỉ dưa lưới, sản phẩm bánh tét của Tổ hợp tác Sản xuất bánh tét mặt trăng Đại An Khê cũng được giới thiệu trực tiếp trên môi trường số. Thông qua hình ảnh nguyên liệu, các công đoạn chế biến và câu chuyện về sản phẩm, người xem có thêm thông tin về một sản phẩm gắn với văn hóa ẩm thực địa phương.

Theo chị Lê Mỵ Linh cán bộ tuyên truyền thuộc Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị: Phiên livestream tại HTX Hưng Loan thu hút khách hàng trong và ngoài tỉnh theo dõi, chia sẻ và mua sản phẩm. Phản hồi của khách hàng về chất lượng dưa lưới cũng giúp HTX có thêm thông tin để tiếp tục hoàn thiện hoạt động bán hàng. Riêng phiên livestream này đã hỗ trợ tiêu thụ hơn 600 kg dưa lưới.

Những phiên livestream như vậy cho thấy một lợi thế đáng kể của bán hàng trực tuyến: HTX có thể rút ngắn khoảng cách giữa nơi sản xuất và người tiêu dùng. Tuy nhiên, livestream chỉ là “điểm chạm” đầu tiên. Để duy trì việc bán hàng, HTX cần có năng lực quản lý phía sau.

Bán hàng trực tuyến bắt đầu từ quản trị

Thực tế, một HTX muốn bán hàng trực tuyến không thể chỉ chuẩn bị điện thoại, tài khoản mạng xã hội và người lên hình. Mà quan trọng nhất vẫn là sản phẩm phải có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng ổn định, thông tin đầy đủ, giá cả cạnh tranh, phương thức giao hàng nhanh chóng...

Sản phẩm bánh Tét mang đậm hương vị quê nhà của Quảng Trị được nhiều khách hàng mua.

Đây là lý do Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị đang gắn hoạt động hỗ trợ bán hàng với đào tạo chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản trị.

Cũng trong cuối tháng 8/2026, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Sorimachi Việt Nam tổ chức tập huấn “Nâng tầm quản trị Hợp tác xã - ứng dụng phần mềm kế toán chuyên dùng cho Hợp tác xã WACA, kết hợp hệ sinh thái phần mềm Nhật ký sản xuất FaceFarm và Quản lý bán hàng Hanbai”.

Trong hai ngày đầu, học viên được hướng dẫn về nâng cao năng lực chuyển đổi số trong quản trị HTX; sử dụng WACA trong quản lý tài chính, kế toán; FaceFarm trong quản lý sản xuất, nhật ký điện tử và Hanbai trong quản lý bán hàng. Nội dung tập huấn được gắn với việc chia sẻ kinh nghiệm và cách đưa công cụ số vào hoạt động thực tế.

Điểm đáng chú ý là chương trình không dừng ở phần lý thuyết. Ngày thứ ba, HTX Sản xuất, Kinh doanh Bột Cháo Canh Quý Mai được lựa chọn làm địa điểm thực hành. Tại đây, học viên trực tiếp trải nghiệm việc ứng dụng các phần mềm vào quản lý tài chính - kế toán, sản xuất, nhật ký điện tử và bán hàng.

Cách làm này giúp các HTX nhìn rõ hơn khoảng cách giữa việc “biết công nghệ” và “dùng công nghệ”. Một phần mềm chỉ phát huy hiệu quả khi dữ liệu sản xuất, tài chính, hàng hóa và đơn hàng được cập nhật đầy đủ, thống nhất và trở thành một phần trong công việc hằng ngày.

Đặc biệt, chương trình còn định hướng hỗ trợ trực tuyến và đồng hành với HTX trong quá trình triển khai sau đào tạo. Đây là yếu tố quan trọng, bởi chuyển đổi số không thể hoàn thành chỉ sau một vài ngày tập huấn mà cần quá trình áp dụng, điều chỉnh và duy trì.

Từ hỗ trợ bán hàng đến thay đổi cách làm

Số liệu của Liên minh HTX tỉnh Quảng Trị cho thấy quy mô khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn khá lớn. Tính đến ngày 11/9/2026, toàn tỉnh có 810 tổ hợp tác với 11.433 thành viên và 924 HTX, trong đó 856 HTX đang hoạt động. Riêng 9 tháng đầu năm, tỉnh thành lập mới 25 HTX.

Tổng số thành viên HTX đạt 223.824 người; doanh thu bình quân ước đạt 1,2 tỷ đồng/HTX/năm, lợi nhuận bình quân 125 triệu đồng/HTX/năm.

Với số lượng HTX và sản phẩm đa dạng, bán hàng trực tuyến mở ra thêm cơ hội tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, để biến lượt xem thành đơn hàng và đơn hàng thành thị trường ổn định, HTX cần chuẩn bị đồng bộ nhiều yếu tố.

Trước mỗi phiên livestream khâu tổ chức chuẩn bị từ sản phẩm đến thông báo, quảng bá đều được làm chỉn chu.

Trước hết là sản phẩm: chất lượng phải ổn định, quy cách đóng gói phù hợp, có thông tin về nguồn gốc, tiêu chuẩn và thời hạn sử dụng khi cần thiết.

Tiếp đó là dữ liệu và quy trình sản xuất. Nhật ký sản xuất điện tử, thông tin vùng nguyên liệu, quy trình chăm sóc, chế biến… không chỉ phục vụ quản lý nội bộ mà còn có thể trở thành nguồn thông tin để HTX minh bạch với khách hàng.

Một yếu tố khác là khả năng xử lý đơn hàng. Khi bán trực tuyến, khách hàng có thể ở rất xa nơi sản xuất. Vì vậy, đóng gói, bảo quản, vận chuyển, thời gian giao hàng và chăm sóc sau bán đều cần được tính toán trước.

Cuối cùng là con người, HTX cần có người phụ trách nội dung, tương tác với khách hàng, tiếp nhận đơn hàng và theo dõi quá trình giao nhận. Nếu chỉ phụ thuộc vào một vài phiên livestream nhưng không có hệ thống tiếp nhận và xử lý đơn phía sau, hiệu quả bán hàng khó duy trì lâu dài.

Hoạt động hỗ trợ HTX bán hàng trực tuyến đang được đặt trong một chuỗi hoạt động rộng hơn, từ đào tạo, chuyển đổi số đến xúc tiến thương mại...

Bán hàng trực tuyến không đơn thuần là thêm một kênh bán hàng. Đó là yêu cầu HTX phải chuẩn hóa sản phẩm, dữ liệu, quy trình và cách phục vụ khách hàng. Khi những khâu này được chuẩn bị đồng bộ, một phiên livestream không chỉ tạo ra vài trăm đơn hàng, mà có thể trở thành điểm khởi đầu cho một thị trường mới của HTX.