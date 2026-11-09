Đề xuất hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. Ảnh minh họa: Hữu Chí - TTXVN

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2026 – 2030. Trong đó, nhiều chính sách hỗ trợ về đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và phát triển thị trường được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể.

Theo dự thảo, đối tượng thụ hưởng chính sách gồm tổ hợp tác, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã đáp ứng các tiêu chí, điều kiện quy định tại Điều 6 Nghị định số 113/2024/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực tiếp cận và nghiên cứu thị trường, dự thảo đề xuất hỗ trợ tối đa 100 triệu đồng/tổ chức để đăng ký chứng nhận chất lượng, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ hàng hóa, truy xuất nguồn gốc và áp dụng, chứng nhận tiêu chuẩn đối với vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất, tiêu thụ.

Cùng với đó, các tổ chức kinh tế tập thể tham gia hội chợ, triển lãm trong nước được đề xuất hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/tổ chức/lần; tham gia hội chợ, triển lãm ở nước ngoài được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/tổ chức/năm. Đối với hoạt động thuê địa điểm và vận hành điểm giới thiệu, bán sản phẩm, mức hỗ trợ dự kiến lên đến 100 triệu đồng/tổ chức/năm.

Hoạt động xây dựng, triển khai hoặc tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và các chương trình sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có nguồn gốc địa phương được đề xuất hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/tổ chức. Tuy nhiên, các nội dung này không được hỗ trợ trùng với chương trình xúc tiến thương mại, OCOP hoặc các chương trình khác.

Bên cạnh phát triển thị trường, dự thảo dành nguồn lực hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo đó, ngân sách thành phố dự kiến hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/tổ chức đối với hoạt động tư vấn, thuê hoặc mua giải pháp chuyển đổi số; tư vấn sở hữu trí tuệ, quản lý, phát triển sản phẩm hoặc chuyển giao công nghệ.

Riêng hoạt động xây dựng trang thông tin điện tử được đề xuất hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/tổ chức. Việc hỗ trợ phải bảo đảm không trùng lặp với các khoản kinh phí đã được tài trợ hoặc mua sắm từ ngân sách cho cùng mục đích.

Về phát triển nguồn nhân lực, dự thảo đề xuất ngân sách thành phố hỗ trợ 100% chi phí xây dựng, triển khai chương trình đào tạo, bồi dưỡng; học phí, tài liệu học tập và chi phí đi lại cho thành viên, người lao động tham gia các khóa tập huấn trong nước.

Chi phí ăn, ở được hỗ trợ bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng nơi tổ chức khóa học. Trường hợp khóa học dưới một tháng, mức hỗ trợ được tính theo số ngày thực tế tham gia. Đối với các khóa đào tạo ở nước ngoài, chính sách hỗ trợ thực hiện như đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với lao động thuộc diện quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 7 Nghị định số 113/2024/NĐ-CP, dự thảo đề xuất mức hỗ trợ hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, thời gian hỗ trợ tối đa 24 tháng/lao động. Số lượng được hỗ trợ không quá 3 lao động/hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/năm và một lao động/tổ hợp tác/năm.

Trong lĩnh vực thông tin, tư vấn và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, ngân sách thành phố dự kiến hỗ trợ tối đa 100% chi phí hợp lệ. Riêng hoạt động học tập, tham quan, khảo sát, tổ chức hội nghị, hội thảo và tư vấn xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh có mức hỗ trợ không quá 50 triệu đồng/tổ chức/lần.

Để được xem xét hỗ trợ, hồ sơ phải xác định rõ mô hình học tập, mục tiêu, thành phần tham gia và kết quả dự kiến.

Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất hỗ trợ tối đa 100% chi phí hợp lệ đối với các hoạt động tư vấn tài chính, đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm nâng cao năng lực quản trị, tính minh bạch tài chính và hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể.

Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ này không thay thế các nghĩa vụ về kiểm toán, kế toán, công khai tài chính và trách nhiệm quản trị theo quy định của pháp luật.