Du khách trong tour trekking do HTX Nậm Nghẹp dẫn đoàn tại đỉnh Tà Tao, xã Ngọc Chiến.

Tại HTX Rau, hoa công nghệ cao Ngọc Chiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông sản. Với diện tích 6 ha, HTX duy trì sản xuất các loại rau màu, hoa, trong đó diện tích cà chua chiếm khoảng 4 ha. Hiện HTX có 40 thành viên, tạo việc làm cho lao động địa phương với thu nhập bình quân 6-7 triệu đồng/người/tháng. Nhờ chú trọng chất lượng sản phẩm, nông sản của HTX đã có mặt tại các chợ đầu mối và thị trường Hà Nội, doanh thu hằng năm ước đạt 4-5 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Giám đốc HTX Rau, hoa công nghệ cao Ngọc Chiến, cho biết: Ứng dụng công nghệ cao giúp HTX chủ động hơn trong tổ chức sản xuất, kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu của thị trường. Chúng tôi xác định đây là hướng phát triển lâu dài, vì vậy HTX tiếp tục đầu tư hoàn thiện quy trình sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả hoạt động và thu nhập cho thành viên và người lao động.

HTX Nậm Nghẹp, xã Ngọc Chiến phát triển mô hình homestay phục vụ du khách.

Trong lĩnh vực du lịch, HTX Nậm Nghẹp phát triển các tour trekking, trải nghiệm khám phá núi rừng, tìm hiểu đời sống văn hóa bản địa. HTX hiện có 14 hộ thành viên, trong đó 5 hộ làm homestay; đồng thời kết nối khoảng 200 người làm dịch vụ xe ôm và 30 porter tham gia phục vụ du khách vào mùa cao điểm. Bên cạnh hoạt động du lịch, HTX còn phát triển các sản phẩm địa phương như xà phòng thủ công, giấm táo và mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng, từng bước đa dạng hóa sinh kế và gia tăng giá trị từ tài nguyên bản địa.

Mùa hoa sơn tra dịp Tết là thời điểm Nậm Nghẹp đón lượng lớn du khách, nhiều homestay kín phòng, lượng khách tăng gấp đôi so với những năm trước. Tổng nguồn thu từ dịch vụ du lịch của các hộ thành viên đạt trên 1 tỷ đồng. Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Nậm Nghẹp, chia sẻ: Thời gian tới, HTX chú trọng đẩy mạnh truyền thông, quảng bá du lịch; phối hợp với địa phương xây dựng bản đồ du lịch, cập nhật thông tin về các điểm đến, dịch vụ và trải nghiệm trên website, mạng xã hội để du khách dễ dàng tiếp cận. Đồng thời, định hướng tổ chức chợ phiên, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, kết nối các điểm tham quan dịch vụ, góp phần tạo dựng hình ảnh du lịch Nậm Nghẹp hấp dẫn, thu hút du khách, tạo thêm cơ hội phát triển kinh tế cho người dân.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm nông sản của HTX Nậm Nghẹp trong Ngày hội Hoa sơn tra Ngọc Chiến năm 2026.

Xã Ngọc Chiến hiện có 10 HTX hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ và du lịch. Thông qua tổ chức sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm và phát triển các loại hình dịch vụ, các HTX đang từng bước khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế địa phương. Năm 2026, xã tập trung hỗ trợ các HTX chuyển giao khoa học kỹ thuật, cải thiện điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng bá sản phẩm và kết nối thị trường; khuyến khích các HTX phát huy thế mạnh, xây dựng hướng phát triển phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tuy nhiên, các HTX vẫn gặp khó khăn về vốn, hạ tầng, nhân lực và thị trường tiêu thụ. Đối với HTX nông nghiệp, yêu cầu đặt ra là ổn định đầu ra, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm; trong khi các HTX du lịch cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở lưu trú, hạ tầng giao thông kết nối, nâng cao kỹ năng và chất lượng phục vụ du khách.

Mô hình trồng bắp cải của HTX Rau, hoa công nghệ cao Ngọc Chiến.

Ông Dương Xuân Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chiến, cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục lựa chọn, hỗ trợ các HTX có tiềm năng phát triển thành mô hình tiêu biểu. Trong lĩnh vực du lịch, chú trọng xây dựng mô hình thí điểm du lịch xanh, gắn phát triển dịch vụ với bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan và bản sắc văn hóa địa phương. Đối với HTX nông nghiệp, khuyến khích ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mở rộng liên kết tiêu thụ, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Dù lựa chọn hướng đi khác nhau, các HTX ở Ngọc Chiến đều đang nỗ lực khai thác thế mạnh địa phương, chủ động đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh và mở rộng liên kết. Đây là nền tảng để kinh tế tập thể, tạo động lực nâng cao đời sống người dân và xây dựng Ngọc Chiến ngày càng phát triển.