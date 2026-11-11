Hỗ trợ hợp tác xã đưa sản phẩm lên chợ trực tuyến. Ảnh minh họa tạo bởi AI

UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai hỗ trợ duy trì Chợ sản phẩm trực tuyến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số.

Theo Công văn số 3142/UBND-KTTH ngày 5/11/2026, UBND tỉnh giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường tổ chức phổ biến, hướng dẫn thực hiện Hướng dẫn số 1495/HD-TT ngày 15/9/2026 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

Trong đó, tập trung rà soát nhu cầu, điều kiện tham gia của các hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trên cơ sở đó, tổ chức tập huấn, hướng dẫn và hỗ trợ những chủ thể đủ điều kiện tham gia, duy trì gian hàng, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm trên Chợ sản phẩm trực tuyến của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Cùng với việc hỗ trợ đưa sản phẩm lên các nền tảng trực tuyến, Liên minh Hợp tác xã tỉnh có trách nhiệm theo dõi, giám sát việc chấp hành quy chế hoạt động của các chủ thể tham gia. Đồng thời, kịp thời phát hiện, thông tin và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý hoặc kiến nghị xử lý những hành vi vi phạm liên quan đến chất lượng sản phẩm, hàng giả, sở hữu trí tuệ và các quy định pháp luật có liên quan.

Đối với hoạt động sản xuất, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp tập trung, bền vững, gắn với vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm.

Đáng chú ý, tỉnh khuyến khích phát triển các sản phẩm nông sản chế biến, chế biến sâu, ứng dụng công nghệ bảo quản, nâng cao chất lượng, hoàn thiện mẫu mã, bao bì và truy xuất nguồn gốc. Qua đó, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác và chủ thể sản xuất, kinh doanh hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng yêu cầu tham gia quảng bá và tiêu thụ trên Chợ sản phẩm trực tuyến.

Trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, Sở Công Thương được giao phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan liên quan lồng ghép triển khai hoạt động kết nối cung - cầu, hội chợ, triển lãm thương mại phù hợp nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của địa phương thông qua nền tảng Chợ sản phẩm trực tuyến thuộc hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.

UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp phổ biến, triển khai hướng dẫn của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đến các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và các chủ thể sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động những đơn vị, hộ sản xuất có nhu cầu và đáp ứng điều kiện đăng ký tham gia Chợ sản phẩm trực tuyến.

Bên cạnh đó, các địa phương tập trung phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm chủ lực, sản phẩm có lợi thế; củng cố và phát triển các tổ chức kinh tế, chủ thể sản xuất, kinh doanh nhằm tạo nguồn hàng đáp ứng yêu cầu tham gia các nền tảng tiêu thụ trực tuyến.