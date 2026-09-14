Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ

Kế hoạch nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX), thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, việc làm và tạo thêm cơ hội nâng cao thu nhập cho lao động nữ.

Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2030 củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 30 HTX, 280 tổ hợp tác (THT) do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành; tạo việc làm ổn định cho trên 3.000 thành viên, lao động nữ. Đồng thời, 100% nữ quản lý HTX được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị, điều hành; tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 8 HTX do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, phấn đấu trên 50% lao động HTX là nữ và tạo việc làm mới cho khoảng 300 lao động nữ.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu ít nhất 25 HTX tham gia liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị và ít nhất 20 HTX ký kết hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm ổn định với doanh nghiệp...

Để đạt các mục tiêu, tỉnh tập trung tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX; khảo sát, đánh giá thực trạng để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX do phụ nữ quản lý. Cùng với đó là tư vấn thành lập mới HTX, THT; hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, phát triển thành viên, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao và phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, ngành nghề truyền thống, phát huy tài nguyên bản địa.

Công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được chú trọng, nhất là năng lực quản trị, điều hành, chuyển đổi số, thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường và ứng dụng khoa học - công nghệ.

Lao động nữ trong các HTX, THT được vận động tham gia đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, sản xuất theo quy trình xanh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững...