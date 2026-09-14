Hỗ trợ hợp tác xã chuyển đổi xanh, phát triển chuỗi giá trị nông sản, dược liệu

Hoạt động nhằm nâng cao năng lực sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn, đồng thời tạo thêm điều kiện để phát triển các chuỗi giá trị nông sản, dược liệu gắn với bảo vệ rừng.

Ký kết bàn giao thiết bị hỗ trợ tại Hợp tác xã Thái Sơn, xã Lục Yên.

Tại chương trình, các đơn vị đã bàn giao thiết bị kỹ thuật, thiết bị sản xuất phục vụ triển khai 2 sáng kiến chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn.

Sáng kiến “Thúc đẩy lồng ghép giới trong thực hành chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn cho các chuỗi giá trị nông sản và dược liệu dưới tán rừng” được hỗ trợ cho Hợp tác xã Dương Phúc, Hợp tác xã ECO Nông, xã Lâm Thượng và Hợp tác xã Thái Sơn, xã Lục Yên, với tổng giá trị hơn 150 triệu đồng.

Ký kết bàn giao thiết bị hỗ trợ tại Hợp tác xã Dương Phúc, xã Lâm Thượng.

Đối với lĩnh vực dược liệu, sáng kiến “Phát triển dược liệu hữu cơ bền vững dưới tán rừng, nâng cao sinh kế cho cộng đồng tại Lục Yên” được hỗ trợ cho Hợp tác xã Y, dược học cổ truyền Yên Thế, xã Lục Yên, với giá trị gần 290 triệu đồng.

Nguồn hỗ trợ tập trung vào thiết bị phục vụ sản xuất và chế biến, giúp các hợp tác xã nâng cao năng lực vận hành, sử dụng hiệu quả nguyên liệu, cải thiện chất lượng sản phẩm và từng bước áp dụng các giải pháp giảm tác động đến môi trường.

Đây cũng là cơ sở để các mô hình sản xuất quy mô nhỏ nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường và hình thành phương thức sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn.

Ký kết bàn giao thiết bị tại hợp tác xã Y, dược học cổ truyền Yên Thế (xã Lục Yên).

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy tiếp cận tài chính cho các chuỗi giá trị bảo vệ rừng có đáp ứng giới”, do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, triển khai từ tháng 11/2024 đến tháng 10/2028.

Dự án hướng tới nâng cao quyền làm chủ của phụ nữ đối với việc làm bền vững và cơ hội kinh doanh trong nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đồng thời nâng cao năng lực kỹ thuật, vận hành của các hộ sản xuất nhỏ và hợp tác xã, nhất là các mô hình do phụ nữ làm chủ hoặc có phụ nữ giữ vai trò tiên phong.

Các thiết bị được hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chế biến theo hướng xanh, tuần hoàn.

Cùng với các hoạt động khác của dự án, việc bàn giao thiết bị tại Lục Yên và Lâm Thượng là bước cụ thể đưa các giải pháp chuyển đổi xanh vào hoạt động sản xuất. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực của hợp tác xã, mở rộng cơ hội phát triển các sản phẩm nông sản, dược liệu dưới tán rừng theo hướng gia tăng giá trị, tạo sinh kế bền vững và gắn sản xuất với bảo vệ tài nguyên rừng.