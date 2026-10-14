Hỗ trợ hơn 4.360kg gạo cho người dân tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn xã Hòa An

Hạt Kiểm lâm Khu vực IV Chiêm Hóa cấp phát gạo cho người dân xã Hòa An.

Theo đó, trong đợt này xã Hòa An có 38 hộ, 404 khẩu thuộc các thôn: Chắng Thượng, Chắng Hạ, Làng Mỏ, Làng Mỏ 1, Làng Mạ, Làng Rèn được hỗ trợ hơn 4.360kg gạo. Đây là chính sách an sinh theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (kế hoạch năm 2025).

Việc hỗ trợ gạo góp phần bảo đảm lương thực cho người dân, nhất là các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chính sách cũng góp phần tạo thêm động lực để người dân gắn bó với rừng, tích cực tham gia bảo vệ, phát triển và giữ gìn tài nguyên rừng trên địa bàn.