Không gian mạng ngày càng trở thành môi trường học tập, giao tiếp và giải trí của học sinh.

Cùng với quá trình chuyển đổi số trong giáo dục, không gian mạng ngày càng trở thành môi trường học tập, giao tiếp và giải trí của học sinh. Bên cạnh những lợi ích trong tiếp cận tri thức, học sinh cũng đối mặt với nhiều nguy cơ như lừa đảo trực tuyến, “bắt cóc online”, đánh cắp dữ liệu cá nhân, bắt nạt trực tuyến, tin giả, xâm hại...

Kết quả khảo sát của Bộ GD&ĐT cuối năm 2025 trên hơn 1 triệu học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cho thấy, phần lớn học sinh khi gặp sự cố trên mạng không chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ cha mẹ, thầy cô. Trong khi đó, nhiều giáo viên còn lúng túng trong giáo dục kỹ năng, tiếp nhận chia sẻ và xử lý các tình huống học sinh gặp phải.

Chương trình tập huấn chú trọng trải nghiệm, thực hành với 6 chuyên đề, tập trung vào nhận diện nguy cơ, giáo dục kỹ năng tương tác an toàn, phát hiện và xử lý ban đầu khi học sinh gặp sự cố; phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng liên quan; thực hành thiết kế hoạt động giáo dục phù hợp với từng cấp học.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán sẽ là lực lượng nòng cốt triển khai, nhân rộng các hoạt động giáo dục kỹ năng, phòng ngừa và hỗ trợ học sinh, góp phần xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật; nhận diện nguy cơ, sơ hở trong công tác quản lý và bảo đảm an ninh, an toàn trường học năm 2026.

Trao đổi, thảo luận các tình huống tại hội nghị

Tham gia tập huấn có đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Bí thư Đoàn Thanh niên các trường THPT, trung tâm trên địa bàn thành phố.

Trước những nguy cơ mất an toàn trường học ngày càng đa dạng, phức tạp, từ bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh đến những vấn đề phát sinh trên không gian mạng, việc nâng cao năng lực nhận diện, phòng ngừa và xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên là yêu cầu cấp thiết.

Tại hội nghị, các báo cáo viên Công an thành phố truyền đạt 3 chuyên đề về bảo đảm an ninh, trật tự trường học; phòng ngừa bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, các hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Nội dung tập huấn gắn với các tình huống thực tiễn, giúp các cơ sở giáo dục nhận diện những nguy cơ, sơ hở trong công tác quản lý, chủ động xây dựng phương án phòng ngừa, xử lý khi xảy ra sự cố.

Sở GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai nội dung tập huấn đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; thường xuyên rà soát các nguy cơ mất an toàn trong và xung quanh trường học. Đồng thời, tăng cường phối hợp với lực lượng công an, chính quyền địa phương, chú trọng giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh và tổ chức thực hành xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.