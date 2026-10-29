Hỗ trợ học nghề giúp người dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống

Trung tâm GDNN–GDTX Phù Ninh phối hợp với xã Bình Phú tổ chức bế giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ảnh: UBND xã Bình Phú.

Giảm gánh nặng, tiếp sức người học nghề

Đối với nhiều lao động nông thôn, học nghề không chỉ là cơ hội tiếp cận kiến thức mới mà còn là cách cải thiện hiệu quả sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, khi điều kiện kinh tế gia đình còn hạn chế, chi phí đào tạo và thời gian dành cho học tập trở thành những vấn đề phải cân nhắc. Bởi vậy, chính sách hỗ trợ học nghề có ý nghĩa thiết thực trong việc giúp người dân tiếp cận kiến thức, kỹ năng phù hợp với nhu cầu mưu sinh.

Tại xã Bình Phú, tỉnh Phú Thọ, lớp đào tạo nghề Nuôi và phòng trị bệnh cho gà do Trung tâm GDNN-GDTX Phù Ninh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đã mang lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức và kỹ thuật chăn nuôi của người dân.

Khai giảng ngày 24/4/2026 với 60 học viên là lao động nông thôn, khóa học kéo dài 3 tháng, tập trung trang bị kiến thức về lựa chọn con giống, chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh và tổ chức chăn nuôi an toàn sinh học. Nội dung đào tạo kết hợp lý thuyết với thực hành, giúp học viên tiếp cận những kỹ thuật có thể áp dụng ngay vào sản xuất tại gia đình.

Người dân xã Bình Phú dự lễ khai giảng lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2026. Ảnh: UBND xã Bình Phú.

Theo thông tin Trung tâm GDNN-GDTX Phù Ninh cung cấp, lớp học được thực hiện theo chỉ tiêu đào tạo sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên của đơn vị. Toàn bộ học viên được miễn 100% học phí, đồng thời được cung cấp miễn phí tài liệu học tập và nguyên vật liệu thực hành.

Các học viên tham gia lớp đều là lao động nông thôn không thuộc nhóm đối tượng chính sách được hưởng hỗ trợ tiền ăn, đi lại. Vì vậy, ngoài việc được bảo đảm chi phí đào tạo và điều kiện thực hành, không có học viên nào nhận thêm 2 khoản hỗ trợ này.

Việc tổ chức đào tạo ngay tại địa phương giúp người dân thuận lợi hơn trong sắp xếp công việc gia đình, đồng áng. Sau quá trình học tập, 53 học viên đủ điều kiện đã hoàn thành chương trình và được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề; 7 người nghỉ học vì lý do cá nhân.

Ông Nguyễn Trọng Hùng, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Phù Ninh, cho rằng việc được hỗ trợ toàn bộ chi phí đào tạo giúp lao động nông thôn mạnh dạn tham gia học nghề, không phải lo khoản kinh phí học tập. Đây cũng là điều kiện để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mở rộng cơ hội tiếp cận đào tạo cho người dân.

Theo ông Nguyễn Trọng Hùng, người lao động sau đào tạo không chỉ có thêm cơ hội tìm kiếm công việc phù hợp mà còn có thể nâng cao hiệu quả sản xuất tại chỗ. Khi nắm vững kỹ thuật, người dân có điều kiện cải thiện năng suất, phát triển các mô hình kinh tế gia đình và tạo thêm nguồn thu nhập.

Hiệu quả của khóa học được thể hiện qua trường hợp bà Lê Thị Sử, ở khu Ngọc, xã Bình Phú. Là người trực tiếp tham gia chăn nuôi, bà đăng ký học với mong muốn bổ sung kiến thức, khắc phục những hạn chế trong cách chăm sóc đàn gà trước đây.

“Tôi được miễn toàn bộ học phí, cung cấp đầy đủ tài liệu và nguyên vật liệu thực hành. Sự hỗ trợ này giúp những lao động nông thôn như chúng tôi yên tâm sắp xếp công việc đồng áng để theo học đầy đủ suốt 3 tháng”, bà Sử chia sẻ.

Sau khi nhận chứng chỉ, bà vận dụng kiến thức về xây dựng chuồng trại, chăn nuôi an toàn sinh học và phòng dịch bệnh vào đàn gà của gia đình. Theo bà Sử, nhờ thay đổi phương pháp chăm sóc, đàn gia cầm khỏe mạnh hơn, tỷ lệ hao hụt giảm và tốc độ sinh trưởng được cải thiện so với trước.

Tuy nhiên, để phát triển chăn nuôi lâu dài, người học vẫn cần những điều kiện hỗ trợ tiếp theo. Bà Sử mong muốn được kết nối đầu ra tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để mở rộng quy mô sản xuất, từng bước tạo thu nhập ổn định cho gia đình.

Lớp học cho lao động nông thôn tại xã Bình Phú. Ảnh: UBND xã Bình Phú.

Từ lớp học tại Bình Phú có thể thấy, hỗ trợ học nghề không nhất thiết chỉ được đo bằng số tiền người dân nhận trực tiếp. Việc miễn học phí, cung cấp nguyên vật liệu thực hành và đưa lớp học đến gần nơi cư trú cũng góp phần tháo gỡ rào cản tiếp cận đào tạo, giúp người lao động có thêm điều kiện phát triển sinh kế.

Đưa chính sách đến đúng người cần

Bên cạnh những lớp đào tạo sử dụng kinh phí thường xuyên như tại Bình Phú, chính sách hỗ trợ học nghề cho người lao động nông thôn tiếp tục được hoàn thiện nhằm tạo điều kiện cho các nhóm có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận đào tạo.

Từ ngày 1/1/2026, Nghị định số 338/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về chính sách hỗ trợ tạo việc làm chính thức có hiệu lực. Điều 25 của Nghị định quy định các nội dung, mức hỗ trợ đào tạo nghề đối với người lao động ở khu vực nông thôn và người lao động là thanh niên thuộc đối tượng được hưởng chính sách.

Theo đó, người lao động nông thôn đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo mức học phí thực tế, tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học. Chính sách còn quy định hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí 50.000 đồng/người/ngày trong thời gian đào tạo theo quy định.

Đối với chi phí đi lại, mức hỗ trợ 200.000 đồng/người/khóa học áp dụng khi người lao động cư trú cách địa điểm đào tạo từ 15 km trở lên. Mức 300.000 đồng/người/khóa học dành cho người cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn, cách địa điểm đào tạo từ 5 km trở lên.

Lễ bế giảng và trao chứng nhận cho người dân tham gia lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Ảnh: UBND xã Bình Phú.

Những khoản hỗ trợ này có ý nghĩa đối với người lao động đủ điều kiện thụ hưởng, nhất là tại các địa bàn miền núi, nơi việc tham gia học nghề có thể phát sinh chi phí di chuyển và ảnh hưởng đến thu nhập hằng ngày. Tuy nhiên, việc áp dụng phải căn cứ vào đối tượng, nguồn kinh phí và điều kiện cụ thể, không đồng nghĩa mọi học viên của các lớp đào tạo nghề đều được hưởng đầy đủ các khoản hỗ trợ.

Chính sách cũng mở ra cơ hội đào tạo lại cho người lao động nông thôn đã được hỗ trợ học nghề nhưng bị mất việc do nguyên nhân khách quan. Trường hợp này được UBND cấp xã xem xét, quyết định hỗ trợ để chuyển đổi việc làm, tối đa không quá 3 lần theo quy định.

Tại Phú Thọ, ngày 8/5/2026, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND thực hiện Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng kỹ năng nghề cho khoảng 76.500 lao động nông thôn, bình quân 15.300 người/năm.

Trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%, nghề nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn khoảng 30%. Tỉnh phấn đấu tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt từ 85% trở lên, đồng thời ưu tiên các nhóm thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật và lao động tại địa bàn đặc biệt khó khăn.