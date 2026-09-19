Hỗ trợ hoàn trả gần 400 triệu đồng nhận chuyển khoản nhầm

Trước đó, ngày 14/9, tài khoản của chị Nguyễn Thị Hồng Đậm (thường trú ấp Khúc Tréo, xã Phong Thạnh) bất ngờ nhận 399.999.999 đồng từ tài khoản lạ, sau đó có một người gọi điện cho chị thông báo chuyển nhầm và đề nghị nhận lại tiền.

Do lo ngại các thủ đoạn lừa đảo liên quan đến chuyển tiền nhầm, chị Đậm không tự ý thực hiện giao dịch mà đến Công an xã Phong Thạnh trình báo.

Công an xã Phong Thạnh làm việc với các bên, hỗ trợ hoàn tất thủ tục hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm.

Tiếp nhận vụ việc, Công an xã Phong Thạnh phối hợp ngân hàng xác minh tài khoản chuyển tiền, đồng thời phối hợp Công an phường Long Khánh, TP Đồng Nai, xác minh người chuyển.

Kết quả xác định số tiền trên do chị Nguyễn Thị Hồng Phấn, sinh năm 1982, thường trú phường Long Khánh, TP Đồng Nai, chuyển nhầm.

Thư cảm ơn của chị Nguyễn Thị Hồng Phấn gửi Công an xã Phong Thạnh sau khi nhận lại số tiền chuyển nhầm.

Sau khi hoàn tất các thủ tục xác minh, số tiền 399.999.999 đồng được hoàn trả đầy đủ cho chị Phấn theo quy định.

Nhận lại tiền, chị Phấn viết thư cảm ơn Công an xã Phong Thạnh và các cán bộ trực tiếp hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Công an xã Phong Thạnh khuyến cáo: Khi tài khoản bất ngờ nhận tiền do người khác chuyển nhầm, người dân không nên tự ý sử dụng, rút hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ. Cần liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được xác minh, hướng dẫn xử lý, tránh bị lừa đảo./.