Hỗ trợ hỏa táng tại Thủ đô: Hiệu quả từ chính sách đột phá và tầm nhìn đầu tư bền vững

Hiệu quả rõ nét

Khi hỏa táng đã trở thành nhu cầu tự nhiên và thường xuyên trong đời sống, chính sách hỗ trợ kinh phí của thành phố đóng vai trò như một trụ cột an sinh vững chắc, giúp giảm chi phí trước mắt và tạo thêm sự an tâm cho gia đình khi lo hậu sự. Nguồn ngân sách hỗ trợ khoảng gần 100 tỷ đồng mỗi năm đã đi thẳng vào thực tế đời sống thông qua định mức chi trả rõ ràng, hỗ trợ 4.000.000 đồng cho mỗi trường hợp người lớn và 2.500.000 đồng đối với trẻ em dưới 6 tuổi.

Khuôn viên Đài Hóa thân hoàn vũ Văn Điển. Ảnh: Anh Hoàn

Đặc biệt, chính sách duy trì tính nhân văn sâu sắc khi bảo trợ toàn diện cho hộ nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện này bằng việc chu cấp trọn gói từ áo quan, túi đồ liệm, bình tro cho đến vị trí lưu giữ tro cốt trị giá 5.270.000 đồng. Khoản hỗ trợ kịp thời giúp giảm bớt áp lực tài chính, nhất là với gia đình khó khăn, đồng thời hạn chế các khoản chi phát sinh từ việc chôn cất về sau.

Hiệu quả của chính sách được củng cố nhờ cải cách phương thức thực thi của Sở Nội vụ, trực tiếp là Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội. Cơ chế thanh toán bù trừ trực tiếp ngay tại thời điểm ký hợp đồng giúp gia đình được trừ khoản hỗ trợ vào chi phí dịch vụ, giảm số tiền phải thanh toán ban đầu và không phải làm thủ tục hỗ trợ sau khi tổ chức tang lễ, hỏa táng.

Hiệu quả thực hiện được phản ánh qua số liệu: Chỉ riêng trong tháng 9 năm 2026, Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội đã thực hiện chi trả hỗ trợ bù trừ trực tiếp cho 2.550 trường hợp trong tổng số 4.022 hợp đồng phục vụ tang lễ, đồng thời vận hành an toàn 2.140 ca hỏa táng.

Bên cạnh đó, việc chủ động xây dựng mạng lưới phối hợp với 65 đơn vị gồm UBND các xã, phường, tổ chức và cá nhân làm đại lý, cộng tác viên giúp người dân tiếp cận chính sách và dịch vụ chính thống thuận tiện hơn, hạn chế nguy cơ phát sinh chi phí qua trung gian, “cò mồi” và tăng tính minh bạch trong phục vụ.

Đầu tư hạ tầng hiện đại

Cùng với việc duy trì nguồn lực hỗ trợ tài chính trực tiếp, thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng đầu tư dài hạn cho hạ tầng kỹ thuật và công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu hỏa táng ngày càng tăng cao của nhân dân.

Để bảo đảm chất lượng phục vụ, hệ thống lò hỏa táng tại các cơ sở hiện hữu luôn được duy tu, bảo dưỡng định kỳ, ứng dụng công nghệ kiểm soát khí thải nghiêm ngặt đạt các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, đồng thời bảo đảm chất lượng xương cốt và thời gian trả cốt chuẩn xác, góp phần tạo sự yên tâm cho thân nhân.

Hà Nội chú trọng đầu tư dài hạn cho hạ tầng kỹ thuật và công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu hỏa táng. Ảnh: Anh Hoàn

Việc khuyến khích hỏa táng góp phần giảm nhu cầu đất an táng, hạn chế hoạt động cải táng kéo dài và giảm áp lực lên hệ thống nghĩa trang, đồng thời hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường đô thị. Nhờ đó, chính sách hỗ trợ mang lại lợi ích kép: giảm áp lực chi phí cho gia đình và góp phần tiết kiệm quỹ đất Thủ đô.

Xác định phát triển hạ tầng tang lễ văn minh là một phần không thể tách rời của quy hoạch đô thị bền vững, Hà Nội đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hàng loạt dự án công viên nghĩa trang tập trung quy mô lớn. Thành phố quyết liệt chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm như Mở rộng Công viên Nghĩa trang Vĩnh Hằng giai đoạn 2, dự án Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ giai đoạn 1 và giai đoạn 2, mở rộng Nghĩa trang Thanh Tước và xây dựng Nghĩa trang Chuyên Mỹ, hướng tới mô hình hỏa táng công nghệ cao, chú trọng kiểm soát khí thải và kết hợp không gian cây xanh.

Cùng với đó, việc Sở Nội vụ và Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội tích cực tham mưu ban hành văn bản thay thế Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND và triển khai nghiêm túc Quyết định số 50/2026/QĐ-UBND góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo điều kiện khuyến khích hỏa táng ở cả khu vực nội thành và ngoại thành.

Sự kết hợp chặt chẽ giữa nguồn lực an sinh thiết thực và chiến lược đầu tư bài bản đang tạo nền tảng vững chắc để xây dựng nếp sống tang lễ văn minh, đóng góp quan trọng vào diện mạo một Thủ đô phát triển hiện đại và bền vững.