Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai thuế

Ngân hàng hỗ trợ người nộp thuế mở tài khoản tại Thuế cơ sở 3. Ảnh: Ngọc Liên

Theo quy định, HKD có doanh thu hơn 1-50 tỷ đồng phải thực hiện khai các loại thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập cá nhân (TNCN) quý III-2026 chậm nhất ngày 2-11-2026 theo quy định tại Nghị định số 252/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Xác định rõ hộ kinh doanh kê khai thuế

Các thuế cơ sở trên địa bàn thành phố đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn HKD trên địa bàn quản lý thực hiện kê khai thuế. Trường hợp HKD có doanh thu hơn 1-50 tỷ đồng thuộc đối tượng kê khai thuế theo quý phải thực hiện kê khai thuế quý III-2026 theo đúng thời gian quy định.

Đây là đợt khai thuế lần thứ 2 của HKD theo quy định mới được áp dụng từ năm 2026, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định số 320/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (gọi tắt là Nghị định số 141).

Theo quy định, trường hợp HKD tự xác định doanh thu dưới 1 tỷ đồng nhưng quý III-2026 có phát sinh doanh thu vượt 1 tỷ đồng thì HKD phải chuyển sang kê khai và nộp thuế theo quý bắt đầu từ quý III-2026.

Đối với thuế GTGT, HKD phải kê khai thuế quý III chậm nhất ngày 2-11-2026. Riêng đối với thuế TNCN, nếu HKD lựa chọn nộp thuế TNCN trên doanh thu thì phải nộp tờ khai thuế TNCN quý III cùng với tờ khai thuế GTGT. Nếu HKD lựa chọn nộp thuế TNCN trên thu nhập tính thuế (doanh thu - chi phí) thì thực hiện khai tạm nộp thuế TNCN cùng với tờ khai thuế GTGT và phải nộp quyết toán thuế TNCN vào cuối năm (chậm nhất ngày 31-3 của năm sau).

Ông Huỳnh Thiện Duy Phương, Trưởng phòng Nghiệp vụ, dự toán pháp chế, Thuế thành phố cho biết: Để HKD nắm bắt và áp dụng kịp thời các chính sách thuế mới, thời gian qua, ngành thuế đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện các nghĩa vụ thuế bảo đảm đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, ngành thuế đang rà soát, phân loại từng đối tượng nộp thuế để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm thu đúng, thu đủ, tránh thất thu ngân sách địa phương đối với đối tượng nộp thuế là HKD. Qua những đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn, các HKD đã nâng cao nhận thức về nghĩa vụ thuế, thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định.

Cách nộp tờ khai thuế HKD quý III-2026: HKD phải thực hiện nộp tờ khai thuế quý III online thông qua Cổng dịch vụ công hoặc eTax Mobile. Trường hợp HKD thuộc đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt (người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc diện bảo trợ xã hội, người cư trú tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc thuộc trường hợp bất khả kháng khác) không thể thực hiện giao dịch điện tử thì nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính đến trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Ðồng hành với hộ kinh doanh

Theo thống kê từ Thuế thành phố, đến nay, trên địa bàn thành phố có gần 178 ngàn HKD đang được ngành thuế quản lý. 7/10 thuế cơ sở thuộc Thuế thành phố quản lý từ 10 ngàn HKD trở lên. Đặc biệt, các khu đô thị lớn thuộc quản lý của các thuế cơ sở như: Thuế cơ sở 3 quản lý hơn 60 ngàn HKD thuộc 13 phường trung tâm của Đồng Nai gồm: Trấn Biên, Tân Triều, Biên Hòa, Tam Hiệp…; Thuế cơ sở 5 quản lý hơn 23 ngàn HKD các xã, phường: Long Thành, Nhơn Trạch, Đại Phước…; các thuế cơ sở 6, 2, 10, mỗi đơn vị quản lý hơn 15 ngàn HKD thuộc các khu vực đô thị gồm: Đồng Xoài, Bình Phước, Trảng Bom, Bình Lộc, Long Khánh…

Người nộp thuế làm thủ tục tại Thuế cơ sở 3.

Với đặc thù địa bàn quản lý rộng, thời gian qua, ngành thuế đã triển khai nhiều chương trình cao điểm tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế là HKD thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Đáng chú ý nhất là quá trình cập nhật thông tin, phân loại đối tượng nộp thuế và tăng cường các biện pháp quản lý thuế đã đạt được những kết quả khả quan, bảo đảm sự minh bạch trong quản lý thuế.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế đối với HKD, Trưởng Thuế thành phố Nguyễn Toàn Thắng cho biết: Thuế thành phố đã chỉ đạo các thuế cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý thuế đối với HKD. Trong đó, tập trung cao cho công tác rà soát đối tượng, chống thất thu đối với HKD trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn HKD sử dụng thành thạo ứng dụng eTax Mobile để thực hiện mọi thủ tục đăng ký, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế… bằng phương thức điện tử một cách thuận lợi. Tập trung khai thác nguồn thu từ các hộ có doanh thu lớn, ngành nghề có rủi ro cao, các hộ có biến động doanh thu và các trường hợp có dấu hiệu kê khai chưa sát thực tế.

Ngoài ra, Thuế thành phố yêu cầu các cơ sở phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế là HKD chấp hành đúng quy định pháp luật về thuế, góp phần nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu bền vững. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các tổ chức cung cấp dịch vụ, giải pháp, các ngân hàng để triển khai các giải pháp hóa đơn điện tử cho HKD. Mục tiêu là 100% đối tượng thuộc diện quy định phải áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền để minh bạch doanh thu thực tế.

Theo thống kê từ Thuế thành phố, 8 tháng của năm 2026, thu ngân sách nhà nước từ HKD trên địa bàn thành phố đạt hơn 651 tỷ đồng, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 72% chỉ tiêu được giao.