Hỗ trợ hệ thống nước sinh hoạt, sản xuất cho người dân

Người dân xã Trà Leng được hỗ trợ bồn chứa nước phục vụ sinh hoạt. Ảnh: UBND xã Trà Leng

Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Trà Leng cho biết, địa phương vừa tổ chức bàn giao 111 bồn chứa nước cho các hộ dân tại 4 thôn gồm Trà Dơn, Bằng Xim, Moang Roang và Sar Chỉa. Hoạt động hướng đến cải thiện điều kiện sinh hoạt, giúp người dân chủ động tích trữ nước phục vụ các nhu cầu thiết yếu hằng ngày, nhất là tại những khu vực miền núi có địa hình phức tạp.

Trong đợt này, thôn Trà Dơn có 30 hộ được hỗ trợ, thôn Bằng Xim 30 hộ, thôn Moang Roang 30 hộ và thôn Sar Chỉa 21 hộ với kinh phí 332 triệu đồng. Các gia đình được cấp bồn chứa nước dung tích lớn kèm phụ kiện phục vụ lắp đặt và sử dụng.

Ông Bùi Văn Vang, Trưởng thôn Bằng Xim cho biết, người dân rất phấn khởi khi được địa phương hỗ trợ bồn chứa nước. Đây là vật dụng cần thiết đối với mỗi gia đình, giúp việc tích trữ nước thuận tiện hơn, giảm bớt khó khăn trong sinh hoạt, nhất là vào những thời điểm nguồn nước gặp trở ngại.

Bên cạnh chăm lo điều kiện sinh hoạt, xã Trà Leng triển khai hỗ trợ 3.100m ống nhựa HDPE phục vụ dẫn nước vào ruộng với kinh phí hơn 137,5 triệu đồng. Đây là giải pháp thiết thực đối với địa bàn miền núi có địa hình đồi dốc, khu vực canh tác phân tán, trong khi việc đưa nước từ nguồn đến ruộng còn gặp nhiều trở ngại.

Ông Hồ Văn Thúa, Trưởng thôn Tar Cleng cho biết, đối với sản xuất nông nghiệp ở vùng cao, nguồn nước tưới có ý nghĩa quan trọng trong quá trình gieo trồng, chăm sóc và bảo đảm sinh trưởng của cây trồng. Việc hỗ trợ ống dẫn nước giúp người dân tháo gỡ một phần khó khăn trong quá trình đưa nước đến khu vực canh tác, tạo thuận lợi hơn cho việc tưới tiêu.

Người dân thôn Tar Cleng được hỗ trợ ống nhựa dẫn nước, tạo thuận lợi cho người dân Trà Leng sản xuất nông nghiệp. Ảnh: UBND xã Trà Leng

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho hay, từ việc cải thiện nguồn nước sinh hoạt đến hỗ trợ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, địa phương đang từng bước tháo gỡ những khó khăn gắn với đời sống vùng cao. Những hỗ trợ thiết thực góp phần giúp người dân ổn định sinh hoạt, duy trì sản xuất, cải thiện sinh kế và nâng cao thu nhập.

Thời gian đến, xã Trà Leng tiếp tục quan tâm hỗ trợ các nhu cầu thiết yếu của người dân, đồng thời phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phục vụ đời sống và sản xuất. Địa phương sẽ phối hợp với người dân trong quản lý, bảo quản và sử dụng các thiết bị được hỗ trợ, bảo đảm nguồn nước được khai thác hợp lý, tiết kiệm.