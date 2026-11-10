Cô và trò Trường Mầm non An Bình (phường Đông Kinh) trong giờ hoạt động góc

Ngày 11/12/2017, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 64 về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập giai đoạn 2018 - 2025. Nghị quyết gồm 2 chính sách: hỗ trợ xây dựng phòng học mầm non; hỗ trợ thu nhập cho giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Tháng 7/2025, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 22 về cơ chế, chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non ngoài công lập trong giai đoạn tiếp theo. Nghị quyết số 22 đã mở rộng phạm vi chính sách, quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ các đối tượng, gồm: trẻ em mầm non là con công nhân, con của người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghiệp cao trong và ngoài tỉnh; cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghiệp cao và cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở nơi nhiều lao động; giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập...

Hiện nay toàn tỉnh có 8 trường mầm non tư thục, 21 cơ sở độc lập tư thục, chủ yếu tập trung ở các phường và một số xã trung tâm với tổng số hơn 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên, hơn 1.800 học sinh. Từ khi thực hiện Nghị quyết số 22 đến nay, tại các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh có 640 lượt trẻ được hỗ trợ với kinh phí gần 1,5 tỷ đồng; 235 lượt giáo viên được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng.

Ông Hồ Công Liêm, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẳng định: Nghị quyết số 22 thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với trẻ em mầm non, đội ngũ giáo viên và các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Qua đó góp phần huy động trẻ trong độ tuổi đến lớp, giảm bớt khó khăn cho người lao động trong việc gửi con. Sau khi nghị quyết được ban hành, sở đã tổ chức phổ biến, hướng dẫn triển khai đến các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ sở rà soát đối tượng thụ hưởng, lập dự toán, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí và hướng dẫn thanh toán theo quy định.

Đặc thù nghề nghiệp đòi hỏi giáo viên mầm non không chỉ tận tụy chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mà còn phải chịu nhiều áp lực về thời gian, trách nhiệm. Trong khi đó, thu nhập và các chế độ hỗ trợ đối với giáo viên mầm non ngoài công lập còn hạn chế. Chị Nguyễn Thị Dương, giáo viên Trường Mầm non An Bình (phường Đông Kinh) chia sẻ: Tôi đã có gần 10 năm công tác tại trường. So với giáo viên công lập, giáo viên mầm non tư thục phải đối mặt với nhiều khó khăn và áp lực hơn. Nhờ chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 22, hai mẹ con tôi (con đang học lớp 2 tuổi tại trường) đã được nhận số tiền hỗ trợ hơn 20 triệu đồng từ năm 2025 đến nay. Đây là chính sách rất nhân văn và thiết thực giúp tôi có thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, tiếp tục gắn bó với nghề.

Còn tại Trường Mầm non Tuổi Thơ (phường Tam Thanh), Nghị quyết số 22 cũng đã mang lại động lực cho cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường. Bà Trần Thị Nhàn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Hiện nay nhà trường có 10 lớp với hơn 200 trẻ, 33 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Từ khi có Nghị quyết số 22 đến nay, nhà trường có 156 lượt trẻ và 42 lượt giáo viên được hỗ trợ tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. Cùng đó, theo quy định của Nghị quyết số 22, nhà trường được hỗ trợ 1 lần cho cả giai đoạn 2025 – 2030, hiện nay chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ để được hỗ trợ. Số tiền hỗ trợ này chúng tôi dự định cải tạo, trang trí lớp học, mua sắm học liệu, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Từ thực tiễn triển khai, Nghị quyết số 22 đã tác động tích cực đến các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, tạo động lực cho giáo viên yên tâm làm việc lâu dài, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, giảm áp lực cho các trường công lập trên địa bàn đông dân cư.